Öcalan'dan 'İmralı' açıklaması: Baş müzakereci ciddiyetiyle yaklaşılmalı

Abdullah Öcalan'ın 'Ben çözerim, kendime güveniyorum, çözüm için hazırım. Ancak devlet de, devlet aklı da gereğini yapmalıdır' mesajının ardından HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan'dan 'Öcalan’ın süreçte daha etkin rol ve misyonunu oynayabilmesi için kendisine alan açılmalıdır' açıklaması geldi.

Abdullah Öcalan’ın Kürt sorunun çözümüne yönelik çağrısına ilişkin HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan'dan açıklama geldi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, HDP'li vekil Ömer Öcalan, “Bu ülke çatışmalı ortamdan yeterince acı çekmiştir. Sayın Öcalan’la yapılan görüşmeler sonrasında toplumda adeta bir rahatlama meydana gelmektedir. Kürt sorunun çözümü noktasında hangi mecralar katkı yapmak istiyorsa Sayın Öcalan’la temas kurmalıdır. Bu çatışmalı süreç ülkenin ekonomisine, sosyal yapısına halkların birlikte yaşama iradesine ne kadar zarar verdiğini 40 yıldır görüyoruz. Bırakın Öcalan üzerinde tecrit uygulanmasını, Öcalan’ın süreçte daha etkin rol ve misyonunu oynayabilmesi için kendisine alan açılmalıdır” dedi.



Öcalan, sözlerine şöyle devam etti: “İktidar güçleri her konuşmasında nefret söylemini derinleştiriyor. Bu söylemler ülkenin barışına, demokrasisine bir şey katmaz. Bu ülkede barışın ve demokrasinin var olabilmesi için devletin Sayın Öcalan’a baş müzakereci ciddiyetiyle yaklaşması gerekiyor. Sayın Öcalan avukatlarıyla yaptığı son görüşmede, bu çatışmalı süreci bitirmek isteyen birleri varsa bu savaşı bir haftada durdurabileceğini söylüyor. Ancak birileri kendi statükolarını ve iktidarını yaşatabilmek için ülkenin geleceğini tehlikeye atıyorlar. 40 yıldır yaşanan bu savaşa, ölümlere rağmen Sayın Öcalan yine de barıştan yana baş müzakereci kimliğini koruyor. Öcalan her görüşmesinde yaşatma siyasetinden yana olduğunu ortaya koyuyor. Sayın Öcalan 20 yıldır tecritte olmasına rağmen rolünü oynuyor ve tarihe damgasını vuruyor.”