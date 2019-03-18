'Öcalan'a tecrit' nedeniyle intihar ettiği belirtilen Zülküf Gezen için savcılıktan ilk açıklama geldi

Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla ya da ailesiyle görüştürülmemesini protesto etme amacıyla intihar ettiği açıklanan Zülküf Gezen'e ilişkin Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan 30 yaşındaki Zülküf Gezen'in "Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla ya da ailesiyle görüştürülmemesini protesto etme amacıyla intihar ettiği" açıklanmıştı.

HDP'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Zülküf Gezen, Tekirdağ cezaevinde tecridi protesto etmek amacıyla hayatına son verdi. Kritik evreye giren açlık grevi eylemlerinde yaşanacak olumsuzluklar yeni acıları beraberinde getirecektir" demişti.

Olaya ilişkin Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama ise şöyle:

"16 Mart 2019 günü saat 23.57 sıralarında Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda PKK silahlı terör örgütü hükümlüsü olarak barındırılan Zülküf Gezen'in kendisini koğuş banyosunda çamaşır ipi ile asmak suretiyle intihar ettiğinin tespit edilerek, bilgi verilmesi üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. İcra edilen soruşturma kapsamında, banyodan gelen sesler üzerine müteveffa ile aynı koğuşta bulunan diğer iki hükümlünün, şahsı ipten aldıktan sonra kurum idaresini haberdar ettiği, kurumda hazır bulunan 112 Acil ekibinin şahsa derhal müdahale ettiği ancak şahsın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Müteakiben adı geçenin cenazesi hastaneye kaldırılmış ve cumhuriyet savcısı nezaretinde otopsi işlemi icra edilmiş, olaya tanık olan iki hükümlünün de ifadeleri alınmıştır. Olayla ilgili olarak soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

Açıklamada, "Bir kısım internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında ifade edildiği gibi sözde 'tecride karşı fedai eylemi' söz konusu olmayıp, ilk bulgulara göre bahsi geçen hükümlünün ölümü kendisini asarak intihar etmek suretiyle meydana gelmiştir" ifadelerine yer verildi.