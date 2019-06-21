Öcalan ve Demirtaş'ın mesajı İYİP'te krize neden oldu

Abdullah Öcalan'ın HDP'nin 23 Haziran'da tarafsız kalması yönünde bir mektup gönderdiği iddiası tartışmalara neden oldu.
Yaşanan tartışmaların ardından İYİP Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'a tepki gösterirken, "İmralı'daki bebek katilinin de, PKK'ya terör örgütü diyememiş Demirtaş'ın seçmene koordinat vermesinin de bizde bir karşılığı yoktur. İğneyi hükûmete, çuvaldızı da kendimize batırıyorum. Tayyip Erdoğan sana söylüyorum, Aytun Çıray sen anla" ifadesini kullandı.
HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış, seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na destek istemişti.