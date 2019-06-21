Öcalan ve Demirtaş'ın mesajı İYİP'te krize neden oldu

Dün Abdullah Öcalan'a ait olduğu iddia edilen 'tarafsız kalın' mesajı sonrası İYİP'ten de ilginç bir çıkış geldi. İYİP Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, 'İmralı'daki bebek katilinin de, PKK'ya terör örgütü diyememiş Demirtaş'ın seçmene koordinat vermesinin de bizde bir karşılığı yoktur. Tayyip Erdoğan sana söylüyorum, Aytun Çıray sen anla' dedi.