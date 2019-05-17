Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Abdullah Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüş yasağının kaldırılmasına ilişkin bir yazı kaleme alırken, 'Öcalan konusunda söylediklerim oluyor. Devlet ile Öcalan arasında bir kapı aralanıyor' dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağının 8 yıl aradan sonra kaldırılmasını değerlendirdi.

"Öcalan konusunda söylediklerim oluyor" diyen Alçı, YSK kararının açıklandığı gün duyurulan görüşmeyi 'Hükümetin Kürtleri kazanmak için yeniden adımlar atmaya başlayabilir" şeklinde değerlendirdiğini, dediğinin de olduğunu öne sürdü.

Alçı, "Abdülhamit Gül’ün açıklaması havanın değiştiğini kanıtlıyor. Fakat bu yeniden bir çözüm süreci değil. Devlet ile Öcalan arasında bir kapı aralanıyor. Ben bu durumun Türkiye’nin menfaatine olduğu kanaatindeyim" derken, "Öte yandan o gün Abdullah Öcalan’ın eğilimleri ile ilgili de bazı şeyler söylemiştim. Onlar da son derece somut bilgiydi. Bakın HDP, Kandil vs. demiyorum. Onların düşüncelerini ve ne yapacaklarını bilmiyorum. Ama diğer konuda boşuna bir şey söylemediğimi okurlarım bilecektir" ifadesini kullandı.