Öcalan ile 'mesaj pazarlığı' iddiası

Abdullah Öcalan ile avukatları arasında yapılan görüşmeden önce bir ön görüşme yapıldığı iddia edildi. Avukatlarıyla yapılan görüşmede İmralı’dan verilecek mesajın içeriği konusunda pazarlık yapıldığı bu nedenle 2 Mayıs’ta gerçekleştirilen görüşmenin 6 Mayıs’ta kamuoyuna duyurulduğu ileri sürüldü.

Abdullah Öcalan ile avukatlarının 8 yıl aradan sonra İmralı’da görüştüğü gün, YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal kararı gelmişti.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, avukatlarla Öcalan arasındaki görüşme 2 Mayıs'ta gerçekleşirken, görüşmenin 4 gün sonra duyurulmasının nedeni, Öcalan'ın mesajının içeriğine ilişkin anlaşma sağlanamaması oldu.

Bu süreçte mesajın içeriği konusunda avukatlarla pazarlık yürütüldüğü ileri sürüldü.

Öte yandan Öcalan'ın avukatları yeniden görüşme için başvuruda bulundu.

MESAJDA NE DENİYORDU?

Öcalan'ın İmralı'da tutuklu bulunan diğer iki isimle birlikte imzaladığı metin şöyleydi:

İçinden geçtiğimiz tarihi süreçte derin bir toplumsal uzlaşmaya ihtiyaç vardır.

Sorunların çözümünde her türlü kutuplaşma ve çatışma kültüründen uzak, demokratik müzakere yöntemine şiddetle ihtiyaç vardır.



Türkiye’nin ve hatta bölgenin sorunlarını, başta savaş olmak üzere, fiziki şiddet araçlarıyla değil, yumuşak güçle yani akıl, politik ve kültürel güçle çözebiliriz.



İnanıyoruz ki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kapsamında Suriye’deki sorunların çatışma kültüründen uzak durularak; içinde bulundukları konumun, durumun Suriye’nin bütünlüğü çerçevesinde Anayasal güvenceye kavuşturulmuş yerel demokrasi perspektifinde çözüme ulaştırılması amaçlanmalıdır. Bu bağlamda Türkiye’nin hassasiyetlerine de duyarlı olunmalıdır.



Cezaevleri içindeki ve dışındaki arkadaşların direnişlerine saygı duymakla birlikte, sağlıklarını tehlikeye atacak ve ölümle sonuçlandıracak konumlara taşıracak noktaya taşımamalarını önemle belirtmek isteriz. Bizim için onların akli, fiziki ve ruhi sağlıkları her şeyin üstündedir. Ayrıca en anlamlı yaklaşımın zihinsel ve ruhi duruşun geliştirilmesiyle bağlantılı olduğuna inanıyoruz.



Bizlerin İmralı’daki duruşu, 2013 Newroz Bildirgesinde belirttiğimiz ifade tarzının daha da derinleştirerek ve netleştirerek sürdürme kararlılığındadır.



Bizim için onurlu bir barış ve demokratik siyaset çözümü esastır.



İmralı’daki duruşumuz nedeniyle merak eden, tavır koyan herkesi saygıyla anarken yüksek bir teşekkürü de borç biliriz.



Abdullah Öcalan, Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş.”