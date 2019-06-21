Öcalan için ‘yerli ve milli’ dedi, mektubu basından aldığını ileri sürdü

İmralı’da Öcalan’la görüşen ve onun olduğunu belirttiği mektubu basınla paylaşan Ali Kemal Özcan, Habertürk’te katıldığı canlı yayında ise mektubu basından aldığını söyledi. Öcalan için 'yerli ve milli bir şahsiyettir’ diyen Özcan yayından alındı.

İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştükten sonra, onun 18 Haziran’da avukatlarına verdiğini ileri sürdüğü mektubu basına açıklayan Ali Kemal Özcan, gece saatlerinde Habertürk TV’de yayınlanan Nedir Ne Değildir programına telefonla bağlandı.

BASINA AÇIKLADIĞI MEKTUP İÇİN 'BASINDAN ALDIM' DEDİ

Programda stüdyodakilerin mektubu nereden aldığını sorması üzerine Özcan “Basından aldım” dedi.



'ÖCALAN YERLİ VE MİLLİ BİR ŞAHSİYETTİR' DEDİ, YAYINDAN ALINDI

Programın moderatörü Mehmet Akif Ersoy’un “Öcalan Türkiye’ye yönelik tehditleri mi önemsiyor?” sorusu üzerine Özcan, “Tabii ki. Ben 25 yıl Öcalan okumaları yaptım. Abdullah Öcalan’ın Türkiye ile ilgili çok özgün analizleri vardır. Abdullah Öcalan benim kanaatimce bir Kürt isyanı lideridir. Ama aynı zamanda yerli ve milli bir şahsiyettir" dedi.

Moderatörün “Terör örgütü liderine böyle bir şey söylemenize müsaade etmiyorum” demesi üzerine Özcan “Yo yo yani Türkiye’nin menfaatlerine karşı çalışmadığı için Amerika Türkiye’ye vermiştir” dedi. Bu sözlerin ardından telefon bağlantısı kesilerek Özcan yayından alındı.







Özcan bugün İmralı'yı ziyaret ettikten sonra Öcalan'ın 18 Haziran'da avukatlarına ilettiği ve avukatlarınca açıklanmadığını ileri sürdüğü bir mektubu açıklamıştı. Bu mektupta HDP'ye 23 Haziran seçimlerinde tarafsız kalma çağrısı yapılıyordu. Öcalan'ın avukatları sözkonusu mektuba ilişkin 21 Haziran'da yazılı bir açıklama yapacaklarını duyurdu.

