Öcalan: Açlık grevleri ve ölüm oruçları sona erdirilsin

Abdullah Öcalan, açlık grevleri ve ölüm oruçlarının 'amacına ulaştığını' söyleyerek, sona erdirilmesini istedi.

Abdullah Öcalan'ın avukatları, 22 Mayıs'ta İmralı'da yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamayagöre Öcalan, "açlık grevleri ve ölüm oruçlarının amacına ulaştığını" belirterek, açlık grevlerinin ve ölüm oruçlarının sona erdirilmesini talep etti.

HDP'Lİ VEKİLLER AÇIKLAMA YAPACAK

Saat 13.00’de ise açlık grevi ve ölüm orucuna ilişkin olarak tutuklular yazılı açıklama yapacak.

Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven’in adına ise Diyarbakır’da açlık grevinde olan HDP’li vekiller tarafından açıklama yapılacak.