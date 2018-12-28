Ocak ayında hiçbir dizi yayınlanmayacak: Nedenini Gülse Birsel açıkladı

TRT dışındaki kanallar, reklam sıkıntısı nedeniyle ortak bir karar alarak Ocak ayının ilk üç haftası dizi yayınlamama kararı aldı. Konuya ilişkin oyuncu ve senarist Gülse Birsel'den de açıklama geldi.

Ocak ayında TRT dışındaki kanalların dizi yayınlamayacağı iddiaları Gülse Birsel tarafından da doğrulandı.

Yyuncu ve senarist Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sorunu doğrularken, "Önemli açıklama: Malumunuz her ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz" dedi.