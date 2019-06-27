O zaman fakir zannediyordu: Kırıkkanat İmamoğlu'na böyle tepki göstermişti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığını açıklamasının ardından gazeteci Mine Kırıkkanat, 'Mal varlığının genişliği güven verdi. Aman zengin olsun, doymayan eski fakirlerden bıktık' yorumunda bulunmuştu. Oysa Kırıkkanat, Aralık 2018'de İmamoğlu'na 'Sana oy yok' diyerek tepki göstermişti.

Gazeteci Mine Kırıkkanat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı için "Aman zengin olsun, doymayan eski fakirlerden bıktık" yorumuyla gündeme gelmişti.

Oysa "Açı doyurmak zordur" diyen ve İmamoğlu'nun mal varlığının "genişliği"ni öven Kırıkkanat, seçim öncesi İmamoğlu'na paylaşımından dolayı sert tepki göstermişti.

'BU TWEET SİZİ BİTİRİR, OY YOK!'

Aralık 2018'de Kırıkkanat, İmamoğlu'nun 2015'te Yeni Akit Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya'nın hayatını kaybetmesinin ardından Twitter'da paylaştığı başsağlığı mesajının altına "Salt bu tweet sizi bitirir! oy yok" yazarak tepki göstermişti.