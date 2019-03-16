'O Ses Türkiye' birincisi Üngür serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabından PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan O Ses Türkiye birincisi Ferat Üngür serbest bırakıldı.

Sosyal medya hesabında PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan O Ses Türkiye adlı yarışmanın birincisi şarkıcı Ferat Üngür serbest bırakıldı.

Üngür Diyarbakır'daki evine düzenlenen baskında gözaltına alınmıştı.

Üngür emniyette ifade verdikten sonra işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Üngür, Instagram hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“16 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nce ilgimin bulunmadığı sosyal medya beğenisi nedeniyle bilgime başvurulmuştur. Bahse konu işlemin yapılmasının hemen ardından Emniyet Müdürlüğünden çıktığımı ve günlük programıma devam ettiğimi ifade eder, saygılarımı sunarım.”