O logoyu tasarlayan şirket de saray yandaşı çıktı: Star'ın yazarı, Berat'ın dostları, Olçak'ın eski ortağı...

Atatürk’ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun’a ayak bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin 100'üncü yılı dolayısıyla oluşturulan logo ve kurumsal kimlik çalışmasını gerçekleştiren şirket, ortakları AKP'ye yakınlığıyla bilinen bir şirket çıktı. Şirketin müşterileri arasında AKP, KADEM ve bazı bakanlıklar bulunurken; şirketin ortakları arasında yandaş 'gazete' Star'ın yazarı ile Berat Albayrak'ın Wikileaks'a yansıyan yazışmalarında adı sıklıkla geçen kişiler de bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı, 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılı nedeniyle yeni bir logo tasarlattı. Yıl boyunca tüm resmi yazışmalarda kullanılacak logoyu ve kurumsal kimlik çalışmasını hazırlayan şirketin ortakları AKP yandaşı çıktı.

İŞTE O ŞİRKET: MÜŞTERİLERİ AKP, KADEM, BAKANLIKLAR...

Logoyu tasarlayan ve kurumsal kimlik çalışmasını yapan şirket Algoritma İletişim adlı bir ajans. Ticaret sicil gazetesine göre 2018'in Ekim ayında kurulan şirketin dört ortağı bulunuyor. Ortakların ortak özelliği AKP yandaşı olmaları ve Erdoğan ailesine yakınlıklarıyla bilinmeleri.

Kurucu ortakları Mehmet Kaya, İsmail Bayazıt, Serdar Özer Öztürk ve Abdullah Buladı olarak görünen şirketin, daha önce hizmet verdiği müşterileri şöyle: AKP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, yöneticileri arasında Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Berat Albayrak'ın yengesi Şule Hafize Bayrakta'ın da bulunduğu KADEM adlı dernek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TOKİ...

YENİ LOGONUN ARDINDAKİ İSİMLER: KİM KİMDİR?

1- Algoritma İletişim adlı şirketin kurucu ortaklarından İsmail Bayazıt, aynı zamanda yandaş "gazete" Star'ın yazarlarından. Sosyal medya hesabında AKP'nin yerel seçim filmlerinin tamamını paylaşan Bayazıt'ın diğer paylaşımları da, AKP'li kimliğini açık bir biçimde gösteriyor. Bayazıt'ın adı aynı zamanda, Berat Albayrak'ın Wikileaks belgelerine yansıyan yazışmalarında da sıklıkla geçiyor.

2- Diğer kurucu ortaklardan Serdar Özer Öztürk de, Berat Albayrak'a yakınlığıyla öne çıkıyor. Öztürk'ün, bir dönem Türk Hava Yolları'na akrabalık ya da yakınlık ilişkisi üzerinden girdiği haberleri kamuoyunda konuşulmuştu. Airline Haber sitesine yansıyan haberlerde, THY eski yönetim kurulu başkanı Hamdi Topçu'nun yakını olduğu belirtilen Öztürk'ün, bu kurumla danışman olarak sözleşme imzaladığı ve sınırsız harcama yetkisi verildiği, yine haberlere yansımıştı. Öztürk'ün adı, CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün verdiği bir soru önergesinde de geçmişti.

3- Diğer bir ortak Abdullah Buladı da, Skala Medya yönetim kurulu başkanı. Skala'nın zaten ilginç bir hikayesi var: AKP'nin daha önceki reklamcısı Erol Olçak'ın şirketi. Olçak'ın 15 Temmuz'da ölümü çok şaibeli. Bu durum yine bir süre önce çeşitli haberlere yansımıştı. Haber Konseyi adlı sitede "Reklamcı Olçak'un ölümü şüpheli" başlıklı haberi kamuyounda tartışılmıştı. İddialardan biri şuydu: "Bir diğer dedikoduya göre Veritas, Skala gibi şirketleri olan Erol Olçak’ın ortaklarıyla sorunlar yaşadığı ve sorunların giderek derinleştiği yönünde… 14 Temmuz gecesi orada olup, bu anlaşmazlığı bilenlerden birinin de karambolden yararlanıp ünlü reklamcı ve oğlunu öldürdüğü iddia ediliyor…"

Olçak'ın eski ortaklarından biri yukarıda adı geçen Abdullah Buladı. Zaten Skala'nın şu anki yönetim kurulu başkanı. Öte yandan Olçak'ın eşinin AKP karşısındaki pozisyonu da biliniyor.

4- Bir diğer ortak Mehmet Kaya da, AKP'ye yakınlığıyla öne çıkan isimlerden. Kaya'nın, sosyal medya hesabından AKP yandaşı olduu net bir biçimde görülebiliyor.