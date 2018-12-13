Ankara'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili olarak açıklamada bulunan Afet Uzmanı Kubilay Kaptan, 'Daha önce kılavuz trenle ana hat treninin çarpıştığını görmemiştim açıkçası. Çünkü o kadar olamayacak bir durum ki... İnsanı ilk başta hem üzüyor hem hayrete düşürüyor. Bir hatta bir tren şehir içi ya da dışı işliyorsa orada kılavuz trenin işi yoktur' dedi.

Ankara'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili olarak Habertürk canlı yayınında konuşan Afet Uzmanı Kubilay Kaptan, büyük bir ihmale işaret etti.

"Daha önce kılavuz trenle ana hat treninin çarpıştığını görmemiştim açıkçası. Çünkü o kadar olamayacak bir durum ki... İnsanı ilk başta hem üzüyor hem hayrete düşürüyor" diyen Kaptan, "Bir hatta bir tren şehir içi ya da dışı işliyorsa orada kılavuz trenin işi yoktur. Kılavuz trenin görevi hatta bir sorun olup olmadığını kontrol etmektir. Ana hattaki tren sefere çıkmadan raylarda bir sorun var mı ya da sinyalizasyon sistemi doğru çalışıyor mu diye bakıp işi bittikten sonra hattan çekilir" ifadelerini kullandı.

Kılavuz treninin ana seferler başladıktan sonra hatta kesinlikle bulunmaması gerektiğini belirten Kaptan, sinyalizason sıkıntısı yaşanmış olabileceğini ifade etti.

Kılavuz tren hatta bulunurken asıl trenin yola çıkmasının anlaşır bir durum olmadığını belirten Kaptan, "Ya sinyalizasyon sıkıntısı var ya da zaten sinyalizasyon çalışmaları devam ederken, yani sinyalizasyon çalışmıyorken telsizle iletişim gerektiği kadar kurulamamıştır. Her iki tren de birbirinden habersiz bir şekilde yola çıkmıştır" diye konuştu.