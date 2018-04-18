'O gün evden iş bulmak için çıkmıştı'

Ataması yapılmayan öğretmen Merve Çavdar, girdiği bunalım sonucu yaşamına son verirken, arkadaşları Çavdar'ı anlattı: İş bulamaması onu bunalıma soktu. Ataması yapılmadığı için bunalımdaydı. O gün evden 'iş aramaya' diye çıkmıştı.

Ataması yapılmayan öğretmen Merve Çavdar, iş bulamamsı nedeniyle girdiği bunalım sonucunda yaşamına son verirken, arkadaşları Çavdar'ı anlattı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Çavdar’ın yakın arkadaşı E.İ., “Üniversiteden beri arkadaşımdı. Annesi, babası ve kız kardeşiyle beraber Aydın’da yaşıyordu. Ailesinin durumu çok iyi değildi. Babası çiftçi. 4 sene içinde sadece bir etüt merkezinde kısa süreli olarak çalıştı. Onun dışında özel okullara başvurdu ama hiç olumlu olarak geri dönüş almadı. Ataması yapılmadığı için sürekli ‘Ne yapacağım’ diye düşünüyordu. Hayat dolu sürekli gelecek planları yapan biriydi” dedi.

Çavdar’ın diğer arkadaşı İ.S. ise, “Merve çok güler yüzlü pozitif bir kızdı. KPSS’yi kazandı ancak branşıyla ilgili kadro sıkıntısı nedeniyle iş bulamadı” diye konuştu.