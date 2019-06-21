Nusr-Et'e kapatma cezası

Yunanistan'ın en turistik adası Mikonos’ta lokanta açan Nusret, fiş kesmediği için 48 saat kapatma cezası aldı. Maliyeciler, 25 bin 800 avroluk işleme fiş kesilmediğini tespit etti.

Yunanistan'ın en turistik adası Mikonos’ta restoran açan Nusret, fiş kesmediği için 48 saat kapatma cezası aldı. Maliyeciler, 25 bin 800 avroluk ürüne fiş kesilmediğini tespit etti.

Nusret Gökçe yaklaşık 15 gün önce Yunanistan’ın Mikonos Adası'nda Nusr-Et isimli et zincirinin yeni bir şubesini açmıştı. Restoranı teftiş eden maliyeciler, 25 bin 800 avroluk (168 bin TL) ürüne fiş kesilmediğini tespit etti. Teftiş sabah saatlerine kadar sürdü. Lokantanın 2 gün kapalı kalacağı ve daha sonra para cezası kesileceği öğrenildi.