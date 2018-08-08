Nurettin Veren: Genelkurmay'daki kasede el konulmalı

Eski Cemaatçilerden olan Akit yazarı Nurettin Veren, Genelkurmay'a Cemaat'e ilişkin verdiği görüntülü ifadeye el konulmasını ve bu kasedin kullanılmasını istedi.

Veren, "Şimdi aradan geçen bu iki yıla yakın zaman içerisinde, benim Genelkurmaya vermiş olduğum kaset bulunduğu halde, yine ortaya çıkarılamaması ve üzeri örtülmek istenmesi, kimleri, hangi bürokratları ve hangi siyasileri korumak için yapılmaktadır?" dedi.

Veren'in köşe yazısında ilgili bölüm şöyle:

Daha önceki yıllarda Genelkurmayda vermiş olduğum FETÖ ile ilgili çok önemli bilgiler olmasına rağmen, 8 saatlik bu görüntülü ifadem 2006’dan 2017 yılına kadar, yani 11 yıl ortaya çıkmadı. Daha sonra 2017 yılında Sözcü gazetesi bu kasetin bulunduğunu, Nurettin Veren’in ifade kasetinin kaybolmadığını, şu anda Ankara Cumhuriyet Savcılığının adli emanetinde bulunduğunu açıkladı.

O günkü Genelkurmay Başsavcısı tarafından da doğrulandı ve manşet yapıldı.

İfademi alan Zekeriya D. isimli savcının da, FETÖ’nün ahlaksız kumpası ile görevinden uzaklaşmak zorunda kaldığını bizzat kendisi söyledi.

Şimdi aradan geçen bu iki yıla yakın zaman içerisinde, benim Genelkurmaya vermiş olduğum kaset bulunduğu halde, yine ortaya çıkarılamaması ve üzeri örtülmek istenmesi, kimleri, hangi bürokratları ve hangi siyasileri korumak için yapılmaktadır?

Bu kasetin içeriği çözümlenerek, sayın Başkanımıza ve ilgili bakanlıklara bu kaset iletilmedir. Kaset yine aynı şekilde yok edilebilir ve üstü örtülebilir. Yeni kurulması gereken Meclis Araştırma Komisyonu, ilk iş olarak bu 11 yıl gizli kalmış olan Genelkurmaydaki kasete el koyarak, pek çok gizli olayları ortaya çıkarabilir.