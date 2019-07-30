Numune Hastanesi'nin akıbeti belli oldu: Medipol'e verileceği iddia edilmişti

Ankara'nın en eski hastanesi olan ve kapatılmaması için birçok eyleme konu olan Numune Hastanesi, Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşınma sürecinin ardından kapatılmıştı.
Hastanenin kapanmasının ardından arazisinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’ne devredilmek istendiği iddia edilmişti.
AKIBETİ BELLİ OLDU
Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Temmuz ayı başında "Gayrimenkul Değerlendirme ve Karar Komisyonu" toplantısı düzenleyerek Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığının Ankara Numune Hastanesi Yerleşkesine taşınması kararını aldı.
Başkanlık Ankara Numune Hastanesi Yerleşkesi B Bloğa taşınırken, aynı komisyon kararı sonrası Halk Sağlığı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı da Ankara Numune Hastanesi Yerleşkesi A Bloğa taşındı.