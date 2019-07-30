Numune Hastanesi'nin akıbeti belli oldu: Medipol'e verileceği iddia edilmişti

Ankara'nın en eski sağlık kurumu Numune Hastanesi, Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşınma sürecinin ardından kapatılmıştı. Bu kapatma kararının ardından tıpkı Ankara Gar binası gibi Medipol Üniversitesi'ne verileceği ileri sürülen Numune Hastanesi'nin akıbeti belli oldu.

soL - Ankara