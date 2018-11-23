Numune Hastaneleri tehdit altında

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Sivas Numune Hastanesi ve 22 Aralık’ta kapatılması gündeme gelen Ankara Numune Hastanesi ile ilgili açıklama yaparak 'Sağlığımızla ve sağlık yapılarımızla uğraşmayın' dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun tepkiye yol açan Sivas Numune Hastanesinin tescilinin kaldırılması kararını yargıya taşımıştı.

Yargı, Sivas Numune Hastanesi yıkımına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı veren Sivas İdare Mahkemesi, yapının tescilinin kaldırılmasına ilişkin dava konusu işlemi ve yıkım ihalesine çıkış kararını hukuka uyarlılık bulunmadığı gerekçesiyle kamu yararını da dikkate alarak iptal etti.

Konuyla İlgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Yargı, hukuksuz bir şekilde büyük bir kısmı yıkılan Sivas Numune Hastanesi’ndeki tarih katliamına izin vermedi. Verdiğimiz mücadele karşılıksız kalmadı ve tarihe not düşüldü. Ancak Numune hastaneleri ile ilgili tehdit devam ediyor” dedi.

Candan şöyle devam etti:

“Cumhuriyet’in sağlıklı toplum yaratma ideolojisinin yansıması olarak 1924'te Ankara Diyarbakır, Erzurum, Sivas Numune Hastaneleri 1936’da Haydarpaşa Numune Hastanesi, daha sonrada Trabzon ve Adana’ Numune Hastaneleri açılmıştır. Şimdi sağlığın bir ticari faaliyet, hastalarında müşteri olduğu sağlıksız politikalarla, hastaneler kapatılıyor, yıkılıyor, satılıyor. Şehir hastaneleri ile Türkiye’nin sağlıksız toplum olmasının önü açılıyor. Hastaneler kapatılıyor, hastane yapıları yıkılıyor. Şehir hastaneleri gibi sağlıksız, cebimizdeki son kuruşa kadar göz dikmiş, yer seçimi yanlış, ekonomik krizin ana kaynaklarından birisi olan, projeleri sorunlu, şehir dışlarında inşa edilen bu sağlıksız yapılaşma ile toplumu hasta edecekler. Ankara Numune Hastanesi 1880lü yıllarda gariplerin hastanesi olarak yapıldı ve 1924 yılında Cumhuriyetin sağlık politikaları kapsamında Sivas Numune hastanesi ile birlikte yeniden yapılandırıldı. Ankara Numune hastanesi şehir hastanesine kurban ediliyor ve kapatıyor. Yürüyerek bile ulaşacağımız insan ölçeğinde hastaneler dönemi bitiyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Hayatımızın her noktasında mutlaka yollarımızın kesiştiği Ankara Numune Hastanesini kapatılmasını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Sivas Numune Hastanesinin yıkımını durdurduk. Ankara Numune Hastanesinin de kapatılmaması için, Cumhuriyetin hastanelerine sahip çıkacağız. ”