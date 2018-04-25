Numan Kurtulmuş'u korurken çatıdan düşen polis yaşamını yitirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un 12 Mart'taki Mardin programı sırasında, müzenin çatısında koruma olarak görev yaparken düşerek ağır yaralanan özel harekât polisi Kubilay Karaman, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Mardin'e 12 Mart'ta gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un açılışını yaptığı Müze Müdürlüğü çatısında güvenlik önlemi kapsamında görevli özel harekât polisi Kubilay Karaman, bir anda dengesini yitirerek yere düşmüştü.

Ağır yaralanan ve Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Karaman, bugün sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Erzurumlu olduğu belirtilen polis Kubilay Karaman için bugün Özel Harekat Şube Müdürlüğünde tören düzenleneceği öğrenildi.