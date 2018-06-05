Numan Kurtulmuş'tan bedelli askerlik açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bedelli askerlik tartışmasına ilişkin, 'Bu şu anın konusu değil. Bunların hepsi seçimden sonra gündeme gelecek konular' dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, NTV'ye açıklamalarda bulundu.

Bedelli askerliğe ilişkin, "Bu şu anın konusu değil. Bunların hepsi seçimden sonra gündeme gelecek konular" diyen Kurtulmuş, apolet tartışmalarıyla ilgili, "Sayın İnce bu konuda son derece yanlış ve rencide edici bir tutum takınmıştır. Komutanın alkışı bu kadar üstüne gidilecek bir konu değil. Bu konunun seçim meydanlarında malzeme haline getirildiğini görüyoruz. Afrin'de kahramanlıklarıyla sembol olmuş komutanı yıpratmaya çalışmak olmaz" ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarına ilişkin de tahminde bulunan Kurtulmuş, "Anket yapıyoruz. AK Parti ve Erdoğan'ın sıkıntısı yok. Bunu çok net söyleyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanımız seçilecek, AK Parti de açık arayla mecliste lider parti olacak. Nabzı çok iyi tutmamız lazım. AK Parti anketleri süratli ve çok iyi bir şekilde kullanabilen bir parti" dedi.