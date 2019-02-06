Numan Kurtulmuş'tan arsa kıyağı açıklaması: 50 yıl önce babam aldı

İstanbul Yeni Havalimanı ile Kanal İstanbul güzergahı arasında kalan alan için TOKİ’nin hazırladığı imar planları hissedarlardan biri olduğu ortaya çıkan Numan Kurtulmuş'tan açıklama geldi.

İstanbul Yeni Havalimanı ile Kanal İstanbul güzergahı arasında kalan alan için TOKİ’nin hazırladığı imar planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkmıştı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, söz konusu arazideki hissedarların isim listesine yer verilirken, listede AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da yer aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kurtulmuş, söz konusu arazinin 50 yıl önce babası tarafından kendisi ve kardeşleri adına alındığını belirterek, şöyle dedi:

"Benim adıma Selametköy üzerinden aldığı, akıbetini ve yerini bilmediğimiz, hatta elimizde tapusu bile bulunmayan küçük bir kooperatif 'kupon arazide sürpriz isimler', kupon arazide sürpriz isimler hissesidir. Meselenin aslı bu iken şahsımı 'kupon' arsayı kapatan biriymiş gibi gösteren bu yayının basın ahlakını ve siyasi etiği ayaklar altına aldığı açıktır."