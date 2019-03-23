Numan Kurtulmuş: Trump kendisini İsrail sözcüsü sanıyor

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Karışık bir Orta Doğu var. Böylesine karışık bir ortamda Trump ateşin üstüne benzin döküyor. Bu dünya barışına hizmet eden bir anlayış değil. Tam tersine dünya barışını ortadan kaldıran bir davranış' dedi.

İstanbul Sultanbeyli Belediyesi tarafından kurulan Mustafa Kutlu kütüphanesinin açılışını yapan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, açılışta ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi.

"Amerika Birleşik Devletleri dünyada önemli bir etkisi olan ülke. Baktığınızda kendisini bir süper güç olarak niteliyor. Ama ne yazık ki Amerikan Başkanı aklına estikçe bir tweet atıyor. Ve zannediyor ki dünya onun aklına estikçe attığı tweetlerle yönlendirilecek bir yer" diyen Kurtulmuş, "Dünya böyle bir yer değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı aklına estikçe bir tweet atacak ve dünya bu şekilde yönetilecek. Böyle olmadığını görmesi lazım. Dünkü tweette ikinci önemli nokta ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanının kendisini İsrail devletinin sözcüsü ilan etmesidir. Zaten dünyada giderek yalnızlaşan Netanyahu Hükümeti'nin sözcüsü olmak Amerika Birleşik Devletlerini de giderek yalnızlaştırıyor. Başkenti Tel Aviv'den Kudüs'e alma kararı tamamıyla İsrail'deki siyonist rejimin istekleri doğrultusunda atılmış bir adımdı. Golan tepeleri meselesi Orta Doğu'nun en önemli çatışma alanlarından birisidir" ifadelerini kullandı.