Numan Kurtulmuş: Herkes şimdiden seçim sonuçlarını kabul etsin

Seçim öncesi hile tartışmaları şimdiden başlarken, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 'Herkes şimdiden seçim sonuçlarını kabul edip, seçim sonuçları ne şekilde tecelli ederse etsin milletin tercihini saygıyla karşılamak mecburiyetindedir' açıklamasında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanacağını ileri sürdü.

"Şimdi gördüğümüz manzara maalesef çok yanlış bir manzaradır. Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir siyaset geliştirilmeye çalışılıyor. Erdoğan karşıtlığından Türkiye’ye hayır gelmez. Dolayısıyla muhalefet partilerinin bunu bir kere daha görmeleri lazım, erken görmeleri lazım" diyen Kurtulmuş, Erdoğan'ın seçimi ilk turda kazanacağını, AKP'nin de Meclis'i domine edeceğini ileri sürdü.

Kurtulmuş, "Herkes şimdiden seçim sonuçlarını kabul edip, seçim sonuçları ne şekilde tecelli ederse etsin milletin tercihini saygıyla karşılamak mecburiyetindedir" dedi.