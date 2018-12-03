Numan Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımızın karizmasının gölgesindekiler...

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş aday belirleme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada "Artık Cumhurbaşkanımızın karizmasının gölgesinde bir yere gelmeye çalışanların değil, gerçekten toplumda bir karşılığı olan, politik duruşu olabilecek isimleri tercih ediyoruz" dedi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Best FM’de Ufuk Karcı’nın sorularını cevaplandırdı.

Kurtulmuş, yerel seçimlerin, yeni hükümet sistemindeki ilk seçim olması bakımından önemli olduğunu vurgularken, “Seçimi geçtikten sonra, kemiksiz bir 4 yıl sadece hizmetin konuşulacağı yeni bir dönem başlayacak” dedi.

Kurtulmuş'un aday belirleme sürecin kullandığı bir ifade ise dikkat çekti. Aday belirleme sürecinde dikkat edilecek kriterleri sıralayan Kurtulmuş, “Artık Cumhurbaşkanımızın karizmasının gölgesinde bir yere gelmeye çalışanların değil, gerçekten toplumda bir karşılığı olan, politik duruşu olabilecek isimleri tercih ediyoruz. İllerin önemli bir kısmı bitti. Şimdi, ilçelerde de bitirmek üzereyiz” dedi.

Üç dönem kuralının uygulanacağını yeniden hatırlatan Kurtulmuş, “İstisnalar olabilir. Çok başarılı gördüğümüz bir ismi bir ihtimal başka bir ilçede; az bir ihtimal, bulunduğu yerde devam edebilir. Tabii, başka bir noktadan değerlendirilecek arkadaşımızın, gideceği ilçedeki demografik-hemşericilik durumuna dikkat ediliyor. Tercihimizi bu şekilde de yapacağız” ifadelerini kullandı