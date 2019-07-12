Numan Kurtulmuş: 90 yıllık sistemi güle oynaya değiştirdik

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 90 yıllık yönetim sistemini 'güle oynaya' değiştirdiklerini, bundan geri dönüş olmadığını savundu. Parlamenter sisteme dönüş için anayasa değişikliği gerektiğini belirten Kurtulmuş ‘Hodri meydan. Gerekli sayıyı bulurlarsa baş göz üstüne’ diye konuştu.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden geri dönüş olmadığını söyledi. Bunun için anayasa değişikliği yapılması gerektiğini kaydeden Kurtulmuş “Hodri meydan! Buyursunlar biz parlamenter sisteme geçmek istiyoruz, gerekli sayıyı bulurlarsa baş göz üstüne” dedi.

Habertürk’ten Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan Kurtulmuş “90 yıllık yönetim sistemini değiştirdik. Allah'a çok şükür kavgasız, gürültüsüz, güle oynaya. Türkiye fevkalade nazik ve olgun demokratik süreç içerisinde Başkanlık sistemine geçişini yapmış oldu” diye konuştu.

Sistemin aksayan yönlerini öngördüklerini söyleyen Kurtulmuş “Türkiye son derece güçlü bir revizyonla sistemini yeniler. Mevcut sistemde bizim tarafımızdan değerlendirdiğimizde bir parti var. Meclis'te çoğunluğu olan grubu var bir de hükümet var. Ortak nokta sayın Cumhurbaşkanımız. Bundan sonraki süreçte en önemli hassasiyet noktalarından birisi bu üç ayrı grubu çok güzel bir senkronizasyonu” dedi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ABD İLE S-400 KRİZİ

- Türkiye ABD'den Patriot'ları istedi, ama ABD vermedi. Nihayetinde Türkiye bunun bir fantezi olmadığını, bunun bir blok seçmek olmadığını ortaya koydu. S-400'leri seçiyor olmamızın bizim NATO ile ilişkilerimizi zedelemeyeceğini ortaya koydu.

- (S-400’lerin Mürted’e indirilmesi sembolik bir yanıt mı?) Herhalde uygun yer Mürted oldu. Zaten 15 Temmuz'a mesaj vermemize gerek yok. Mahkemede gerekli cezaları alıyorlar. Bunların kriptoları da tasfiye edilecek. Dolayısıyla sembolik cevap vermeye gerek yok.

‘CAATSA YAPTIRIMLARI ABD'NİN BÖLGE SİYASETİNİ ETKİLER’

- (CAATSA yaptırımları) Böyle bir yaptırımın ortaya çıkması durumunda ABD'nin bölge siyasetini de etkileyecek bir gelişme olur. Türkiye bunun hesaplarını yapar. Türkiye çok taraflı oyunun taraflarından birisidir. ABD ile ilişkilerimiz ne kadar gerilimli olursa olsan hiçbir zaman ABD'lilerin bu ipi koparacak bir noktaya geleceğini tahmin etmiyoruz.

- F-35 projesinden çıkarılmayı konuşmak bile haksızlık. Türkiye sadece alıcısı, müşterisi değil projenin bir ortağıdır. Ben baştan kurduğum ortaklığı tek taraflı sonlandırıyorum demek başlı başına adaletsizlik ve haksızlıktır. Türkiye hava savunma ihtiyaçlarını gözden geçirir. Patriotlara ihtiyacımız varsa buna karar verecek olan Genelkurmay Başkanlığımız ve ilgili birimlerdir.

'İMAMOĞLU FARKLI SİYASAL BEKLENTİLERİ NASIL OPTİMİZE EDECEK'

- (İmamoğlu'nun İBB Başkanlığını kazanması) Bir karşıtlık üzerinden blok oluşturup farklı kesimlerin oyunu bir araya getirmek maharettir, tebrik ederiz. Ama esas maharet bu kadar bileşeni bir arada tutabilecek bir hizmet siyasetini ortaya koyabilmektir.

- İYİ Parti'ye oy veren seçmenle falanca dindar muhafazakar seçmenle, HDP'ye oy veren seçmenlerin siyasal beklentilerini nasıl optimize edecek? Dünyaya bakış farklılıklarını nasıl bir araya getirerek nasıl bir İstanbul siyaseti ortaya çıkacak?

SİSTEMDE REVİZYON: ÜÇ GRUBUN SENKRONİZASYONU

- (Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi) Bu sistem halk oyuyla geldi. Yüzde 52'lik oyla geçmiş oldu. Tartışma bakımından da geçmişi, siyasal altyapısı olan bir geçiş süreci. 90 yıllık yönetim sistemini değiştirdik. Allah'a çok şükür kavgasız, gürültüsüz, güle oynaya. Türkiye fevkalade nazik ve olgun demokratik süreç içerisinde Başkanlık sistemine geçişini yapmış oldu.

- (Revizyon) Sistemin aksayan yönleri tabii ki olabilir. Bunu zaten öngörüyorduk. Türkiye son derece güçlü bir revizyonla sistemini yeniler. Mevcut sistemde bizim tarafımızdan değerlendirdiğimizde bir parti var. Meclis'te çoğunluğu olan grubu var bir de hükümet var. Ortak nokta sayın Cumhurbaşkanımız. Bundan sonraki süreçte en önemli hassasiyet noktalarından birisi bu üç ayrı grubu çok güzel bir senkronizasyonu. Daha açık istişarelerle, detaylı tartışmalarla bu sürecin yürütülmesidir. Halkımız teamüller gereği siyasi olarak bütün sorumluluğu karşısındaki milletvekillerini görüyor.

Milletvekillerimiz yürütmeyle çok yakın çalışması lazım. Geçtiğimiz askerlik sistemiyle ilgili yapılan revizyon konusunda sayın Milli Savunma Bakanımız grupta bunu anlattı. Yapılan teklifler, eleştiriler gözden geçirildi. Ardından sayın Bakanımız diğer parti liderleriyle konuyu görüştü. Hızlı işleyiş içerisinde yoğun istişare mekanizmasının kurulmasının kaçınılmaz olduğu görülüyor.

'HODRİ MEYDAN, GEREKLİ SAYIYI BULUP GETİRSİNLER'

- Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri dönüş yoktur. Bunun yolu parlamentoya yeni anayasa değişikliği vermektir. Hodri meydan! Buyursunlar biz parlamenter sisteme geçmek istiyoruz, gerekli sayıyı bulurlarsa baş göz üstüne. Gerekli sayıyı bulup değiştirirlerse buna da saygı gösteririz.

'RAKİPLERİMİZİ AZALTACAĞIZ'

- MHP ile ittifak konusu masa başı ittifakı değildi. 15 Temmuz gecesi meydanlarda gerçekleşmiş olan bir ittifaktır. Sela ve Allahuekber seslerinin altında oluşmuş bir ittifaktır.

- Biz dostlarımızı arttıracağız ve Türkiye için bir araya geleceğiz. AK Parti'nin siyaset yapma tarzını destekleyen bir büyük kitle var. Biz bu kitleyi genişleteceğiz, karşıtlarımızı, rakiplerimizi azaltacağız.

BABACAN’IN İSTİFASI

- Kendi kararı, saygı duyarız. Buna bizim bir şey dememiz doğru değil. Kendi kurucusu olduğu partiden ayrılma kararı vermiş, Allah hayırlı etsin.

ERDOĞAN’IN ÜMMET AÇIKLAMASI

Ümmetin zor şartlarda olduğu bir ortamda, daha güçlü, birlik içerisinde, eksikliklerimizi tamamlayarak yolumuza devam etmeliyiz şeklinde bir şey söylüyor sayın Cumhurbaşkanımız. Güney Akdeniz'i, S-300'leri, Suriye'yi konuşuyor. Büyük, güçlü Türkiye idealine sahip çıkmamız lazım. Bu sadece Türkiye değil dünyanın dört bir tarafındaki insanların sesine kulak verecek güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacımız var.

YENİ PARTİ: ORTADA BİR OLUŞUM YOK

- Ortada bir oluşum yok. Sadece bir arkadaşımızın partiden istifası sözkonusu. Önce bir ortaya çıkmalarını görelim. Kararı verecek millettir. Bundan sonra AK Parti nasıl devam edecektir sorusu önemlidir. AK Parti reformcu bir partidir. Bu memlekette kim varsa hepsinin temsilcisi olmuş, yerli ve milli partidir. Biz bu özelliklerimizi kuvvetlendirerek yolumuza devam ettiğimiz sürece Allah'ın izniyle bir sefer de olsa AK Parti'ye yüzde 65 oy vermiş büyük kitle var.

‘OSMAN ÖCALAN KONUSU TRT’NİN SORUMLULUĞUNDA’

- Bu TRT'nin sorumluluğunda olan bir şeydir. Niçin Öcalan'ın kardeşinin konuşturulduğu meselesi TRT yöneticilerin verdiği cevaptır. TRT nihayetinde kendi genel müdürü olan ve çalışma prensipleri olan bir kuruluştur. Seçim süreçlerinde çok olumlu etkileri olmadığını düşünüyorum.