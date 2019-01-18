Nükleer santrallerin kabul işlemleri yönetmeliğe emanet

Nükleer Güç Santralleri Proje Kabul Yönetmeliği bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Nükleer enerji gibi gelecek kuşakları da çok yakından ilgilendiren konu, yönetmelikle öngörülen ve her an değiştirilebilecek kurallara dayanılarak yönetilmeye çalışılıyor.

Bugün Resmi Gazete'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Nükleer Güç Santralleri Proje ve Kabul Yönetmeliği yayımlandı.

Yönetmelikte nükleer güç santrallerinin modern teknolojiye uygun kurulabilmesi için proje onay ve tesis kabul işlemlerine ilişkin test, kontrol, kabul süreçleri ve işletme döneminde uyulması gereken hususlar ve bu faaliyetleri yapacak kurum/kuruluşların yetkilendirilmesi usul ve esaslarının düzenlenmesi gibi bir dizi amaç sıralanıyor.

Yönetmelikte yasal dayanak olarak 10 Temmuz 2018’de çıkarılan 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 508’nci maddesi gösterildi.

Anılan madde, CB Kararnamesinin “ortak hükümler” bölümünde yer alan yer alıyor. Aynen şöyle yazıyor: “Bakanlık görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idari düzenlemeler yapabilir.”

Bu madde, bakanlıklara kendi sorumluluk alanlarına girdiğini düşündüğü konularda, istediği gibi idari düzenleme yapmak, yönetmelikler çıkarmak yetkisi tanıyor.

Normal bir ülkede hiçbir kurum ve kuruluşa bu kadar toptan ve ucu açık yetki tanınmaz. Tanınan yetkinin hangi konularda olduğu açıkça belirtilir. İlke, ölçüt, kural, sınır belirtilmemişse yasalara aykırılık, yetki aşımı gibi gerekçelerle yargı yoluna başvurulamaz.

Bugün yayımlanan yönetmelikle, nükleer enerji santrallerinin, elektrik üretim ve dağıtımının kurallarına ilişkin kurallar öngörülüyor: Sistem işletmecisi ile bağlantı anlaşması imzalanmış olması koşuluyla TAEK’in verdiği inşaat lisansının proje onayı yerine geçmesinden; kabul kurullarının oluşturulmasına ilişkin bir dizi ilke öngörülüyor.

Ancak, santrallerin bilimin gereklerince yönetilmesini güvenceye alacak ve aykırılıkların gecikilmeksizin önlenmesini sağlayacak kurallar öngörülmüyor.

Nükleer enerji gibi gelecek kuşakları da çok yakından ilgilendiren konunun, yönetmelikle öngörülen ve her an değiştirilebilecek kurallara dayanılarak yönetilmeye çalışılmasının kabul edilebilir bir yanı olamaz.