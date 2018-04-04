Akkuyu'da temeli atılan nükleer santral olası tehlikeleri nedeniyle son günlerde tartışma konusu oldu.
AKP'nin santrali hızlandırmaya yönelik hamleleri endişelerin artmasına neden olurken, nükleer enerji tartışmalarına ilişkin Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, soL'a değerlendirmelerde bulundu.
"Nükleer enerjiye kökten karşı çıkmak saçmalıktır. Ancak en az bunun kadar saçma olan bizzat bugünkü sömürü düzenine güvenmektir. Piyasa ilişkileri kâr ve daha çok kâr üzerine kurulmuştur. İnsan sağlığını, insanlık kültürünü, dahası insanlığın geleceğini kapitalizme emanet etme şansımız bulunmuyor" diyen Okuyan, "İlaç endüstrisini insan sağlığını tehdit eder hale getiren, gıda tekellerinin elinde insanlara albenili ambalajlarda zehir yutturan bir toplumsal sistemden söz ediyoruz. Bunların kâr etmek için yapmayacakları şey yoktur. Nükleer enerji yüksek koordinasyon gerektirir, bilimsel bilgi, örgütlü akıl gerektirir, toplumsal denetim gerektirir, planlama gerektirir" ifadelerini kullandı.
"Kapitalizmin bunları sağlayan bir düzen değil. Türkiye'de hiç değil" diye konuşan Okuyan, sözlerine şöyle devam etti:
Nükleer enerjinin gerektirdiği kamu bilinci bu ülkede yok; hiçbir denetim mekanizmasının kalmadığı bir ortamda küçük bir sızıntının, ısınmanın büyük maliyetlerini önemsemeyecek kadar sorumsuz bir siyasi iktidar var. Çevreyi tahrip eden, ormanları yok eden bir zihniyetin nükleer atıkları nasıl yöneteceğini kimse bilemez. Planlı sosyalizmde bile, merkezi iktidar zayıf düşünce ve dinamizmini yitirince nükleer enerjinin ne kadar yıkıcı olabileceğini Çernobil'de gördük. İnsanlık temiz enerji kaynağı olan nükleer enerjiye tekellerin acımasız kâr hırsının hakim olduğu bir dünyada geçmemeli.