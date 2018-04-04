Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelinin atılması sonrası nükleer enerji yeniden tartışma konusu oldu. Çernobil ve Fukuşima, tartışmalarda öne çıkan örnekler. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, nükleer enerjiye kökten karşı çıkmanın anlamsız olduğunu söylerken nükleer enerjiye tekellerin acımasız kar hırsının hakim olduğu bir dünyada geçilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Akkuyu'da temeli atılan nükleer santral olası tehlikeleri nedeniyle son günlerde tartışma konusu oldu.

AKP'nin santrali hızlandırmaya yönelik hamleleri endişelerin artmasına neden olurken, nükleer enerji tartışmalarına ilişkin Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, soL'a değerlendirmelerde bulundu.

"Nükleer enerjiye kökten karşı çıkmak saçmalıktır. Ancak en az bunun kadar saçma olan bizzat bugünkü sömürü düzenine güvenmektir. Piyasa ilişkileri kâr ve daha çok kâr üzerine kurulmuştur. İnsan sağlığını, insanlık kültürünü, dahası insanlığın geleceğini kapitalizme emanet etme şansımız bulunmuyor" diyen Okuyan, "İlaç endüstrisini insan sağlığını tehdit eder hale getiren, gıda tekellerinin elinde insanlara albenili ambalajlarda zehir yutturan bir toplumsal sistemden söz ediyoruz. Bunların kâr etmek için yapmayacakları şey yoktur. Nükleer enerji yüksek koordinasyon gerektirir, bilimsel bilgi, örgütlü akıl gerektirir, toplumsal denetim gerektirir, planlama gerektirir" ifadelerini kullandı.

"Kapitalizmin bunları sağlayan bir düzen değil. Türkiye'de hiç değil" diye konuşan Okuyan, sözlerine şöyle devam etti: