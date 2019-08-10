Norveç'teki silahlı saldırıda polis ilk ihbarı ciddiye almamış

Norveç'te camiye giren bir kişinin silahla bir kişiyi yaralaması olayının detayları hakkında gelen bilgiler, saldırganın planlı bir eylem gerçekleştirdiğine işaret ederken güvenlik güçlerinin saldırı sonrasında bir yorum yapmaktan kaçındığı öğrenildi.

Oslo Bærum’da El-Noor İslami Merkezi Camii'nde gerçekleşen saldırının faili olarak 20'li yaşlarında Norveç kökenli bir Norveç vatandaşı erkek polis tarafından gözaltına alındı.

Polise saldırıyla ilgili gelen ilk haberin saat 16.07'de polis merkezini arayan ve çok kötü Norveççe konuştuğu söylenen bir kişi tarafından verildiği öğrenildi. Polisin, bu aramayı ciddiye almadığı, sonrasında gelen bilgilerle harekete geçtiği söyleniyor.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin cami yakınlarında oturan Norveç doğumlu ve kökenli birisi olduğu, daha önce Yeni Zelanda'da Christchurch'te bir camiye yönelmiş olan silahlı saldırıyı destekleyen mesajlar attığı iddia edilirken, polis saldırganın politik bir mesajı olup olmadığının bilinmediğini söylüyor.

SALDIRGAN CİNAYETE TEŞEBBÜSLE YARGILANACAK

Saldırının ardından camiye gelen polisin saldırgana ait birden fazla silah bulduğu iddia edilirken, polis açıklama yapmak için erken olduğunu, araştırmanın sürdüğünü söylüyor.

Öte yandan polis yetkilileri saldırganın, camide bulunan kişilerce durdurulduğunu, daha sonra şiddet gördüğü için tedavisinin yapıldığını açıkladı. Saldırgan cinayete teşebbüsle yargılanacak.

Budistikka adlı Norveç yayınına bilgi veren El-Noor İslami Merkezi'nden İrfan Müştak adlı kişi saldırı sırasında camide üç kişinin olduğunu söyledi. Müştak "üyelerimizden biri kask ve üniforma giymiş beyaz bir adam tarafından vuruldu" diye konuştu.

Yaz aylarında gün içinde camiye Kuran kursuna katılan çocukların geldiği fakat saldırı sırasında içerde bunların olmadığı bildirildi.