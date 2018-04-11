'Nitelikli okul' listesi imam hatip dolu

MEB, 8'inci sınıf öğrencilerinin 2 Haziran'da isteğe bağlı gireceği merkezi sınavla öğrenci alacak okulları ve kontenjanları açıkladı. Açıklanan listede beklendiği gibi 'daha nitelikli' ve başarısı yüksek okullar yerine sıralamada geride olan okullar ve çok sayıda imam hatip lisesi yer aldı. Konuya ilişkin soL'a değerlendirmede bulunan Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, düzenlemenin tehlikelerine işaret etti, özel okul ve imam hatiplere yaradığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası bir anda kaldırılan liselere giriş sınavı sonrası kaos sürüyor.

Uzun süredir net bir sistem açıklamayı başaramayan ve açıkladığı tüm düzenlemeler dava konusu olan MEB, dün akşam saatlerinde 8'inci sınıf öğrencilerinin 2 Haziran'da isteğe bağlı gireceği merkezi sınavla öğrenci alacak okulları ve kontenjanları açıkladı.

Açıklamanın ardından tartışmalar yeni bir boyut daha kazandı.

Adrese dayalı lise yerleştirme sisteminde, isteğe bağlı olarak sınava girecek ve "nitelikli okullara" yerleştirilecek yüzde 10’luk dilimdeki öğrenciler için açıklanan listede başarı sıralaması oldukça düşük okullar da yer aldı. Başarı sıralamasının üst sıralarında bulunan bazı okullar liste dışı kalırken, "nitelikli okul" listesinde tam 298 imam hatip yer alıyor.

İSTANBUL VE İZMİR'DE LİSTEYE GİREMEYEN İLÇELER VAR

Konuya ilişkin soL'a açıklamalarda bulunan Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, bekledikleri şeyin olduğunu, açıklanan listeye göre birçok ilçede öğrencilerin tercih edebileceği okul bulunmadığını söyledi.

Bu açıklamaların bu kadar geç yapılmasının öğrencileri olumsuz etkilediğini, sistemin bir bütün olarak yanlış olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bazı yerlerde sınavla girilebilecek okullar sadece imam hatiplerden oluşuyor. Bir önceki sistemden daha da kötü bir sistem kurmayı başardılar" dedi.

İzmir'de tam 10 ilçede, İstanbul'da da iki ilçede tek bir okulun bile "nitelikli okul" listesine giremediğini vurgulayan Yıldırım, "Kilis, Iğdır ve Batman gibi illerde sınava girilebilecek okul yer almıyor. Bazı büyük illerin ilçelerinde de bu listede yer alan okul yok. Şimdi bu rakamların ışığında iki gerçek var artık... Bu projenin amacı çocukları özel okullara teşvik etmek ya da imam hatiplere zorunlu olarak göndermek" ifadelerini kullandı.

ÖZEL OKUL PLANI...

"Bu sınav Haziran ayında yapıldıktan sonra maddi durumu biraz iyi olan ya da borçlanacak olan birçok veli özel okul arayışına girecek" diyen Yıldırım, "Hükümetin eğitimi özel okullara devretme adımlarından biri bu. Bu sistemin eğitimi ileri çekmekle, düzeltmekle en ufak ilgisi yok. Okullarda öğretmenler vuruluyor, eğitimin niteliği gittikçe aşağı çekiliyor. Bu kadar sorun varken, hiçbir adım atılmamışken Cumhurbaşkanı'nın bir talimatıyla atılan bu adım kaosu daha da büyütecektir" ifadelerini kullandı.

LİSTE NASIL HAZIRLANDI?

Listenin nasıl belirlendiğine ilişkin sorumuzu da yanıtlayan Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, "Bu liste hangi mantıkla belirlendi onu bilemiyoruz, anlayamıyoruz açıkçası. Geçen yıl puan sıralamasının oldukça altında yer alan bazı okullar bu listede yer alıyor. Yine yüksek puanlı okullardan bazıları bu listede yer almıyor. Tek mantıkları yüzde 10'luk kontenjanı doldurmak ve bunu da kendi hazırladıkları 'çember' sisteme uydurmaya çalışmak. Başka tek bir kıstasları olmadığını düşünüyoruz" diye konuştu.

Bu sistemin neden olacağı rezil sonuçları hep birlikte göreceğimizi belirten Yıldırım, "Haziran ayında sınav sonrası her şey çok daha net şekilde gözler önüne serilecek. Bu sisteme tek sevinen özel okul sahipleridir. Şimdiden yeni binalar bakmaya başlamışlardır" dedi.