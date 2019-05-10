Nisan ayında 186 tutuklu ya da hükümlü şiddete maruz kaldı

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Türkiye’de İnsan Hakkı İhlalleri Nisan 2019 Raporu"nu yayımladı. Rapora göre, Nisan ayında en az 186 tutuklu ya da hükümlünün fiziksel/psikolojik şiddete maruz kaldığı, sağlık hakkının engellendiği belirlendi.

CHP Milletvekili ve Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, Nisan ayındaki insan hakları ihlallerini içeren raporu yayımladı. Yayımlanan raporda, yaşam hakları ihlalleri, işkence ve kötü muamele, örgütlenme ve toplantı özgürlüklerine yapılan engellemeler yer aldı. Raporda yer alan bilgilere göre, Nisan ayında en az 186 tutuklu ya da hükümlünün fiziksel/psikolojik şiddete maruz kaldığı ifade edildi. Raporda öne çıkan başlıklar şu şekilde : Nisan ayında, cezaevlerinde ya da götürüldükleri hastane ve adliyelerde fiziksel şiddete maruz kalan çok sayıda tutuklu ve hükümlüye ilişkin haberler basında ve insan hakları örgütlerinin çalışmalarında yer aldı. Bu çerçevede, en az 186 kişinin fiziksel/psikolojik şiddete maruz kaldığı, sağlık hakkının engellendiği belirlendi.

Nisan ayında en az 5 gazeteci ve basın çalışanı gözaltına alındı, 6 gazeteci tutuklandı

Telefon ile bağlandığı bir televizyon programındaki “Çocuklar ölmesin” sözü nedeniyle yargılanan öğretmen Ayşe Çelik, 17 Nisan günü Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne girdi. Anayasa Mahkemesi Çelik’in davasında ihlal kararı verdi.

Nisan ayında, basın açıklaması, bildiri dağıtma, toplantı ve gösteri gibi en az 115 etkinliğe polisler tarafından müdahale edildi. Müdahalelerde basına yansıyan bilgilere göre en az 306 kişi gözaltına alındı, en az 2 kişi tutuklandı. Ay içinde, en az 23 etkinlik, basın açıklaması, toplantı, gösteri, festival tiyatro ya da film gösterimi valilikler, kaymakamlıklar tarafından engellendi, yasaklandı.

ODTÜ Rektörlüğü’nden 12 Nisan günü yapılan açıklamada, ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu tarafından her yıl düzenlenen ve 4 gün süren Uluslararası Bahar Şenliği’ni iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada, “Üniversitemizin mevcut teknik ve idari olanakları ile gerçekleştirilmesi mümkün olmadığından, 33’üncü Bahar Şenliği’nin yapılamayacağını bilgilerinize sunarız” denildi. Ancak, yoğun tepkiler nedeniyle karar geri çekildi.

Tekel işçilerinin 2010 yılı Şubat, Mart ve Nisan ayları boyunca Ankara’da yaptıkları eylem nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, yaklaşık 9 yıl sonra Nisan ayında Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Dava, 27 Haziran günü başlayacak.