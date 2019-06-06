Nisan ayı gıda enflasyonu OECD ortalamasının 14 katı

Türkiye’de Nisan ayı gıda enflasyonu yüzde 31,9 olurken, OECD ülkelerinin ortalaması ise yüzde 2,3 olarak hesaplandı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Nisan ayı rakamlarına göre Türkiye’de gıda enflasyonu üye ülkelerin ortalamasının yaklaşık 14 katı yani yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

OECD’ye göre Nisan ayında üye ülkelerde ortalama gıda enflasyonu bir önceki yıl aynı döneme oranla yüzde 2,3 oranında hesaplandı.

Bu oran AB ülkelerinde yüzde 1,7, G7 ülkelerinde ise yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

Euronews'un haberine göre Nisan ayında Türkiye’de yüzde 17,3’e çıkan enerji sektöründeki enflasyon oranı, OECD genelinde ortalama yüzde 3,8 oranında, AB’de yüzde 4,8 oranında, G7 ülkelerinde ise yüzde 3,1 oranında artış gösterdi.

OECD’ye göre Türkiye’deki gıdada enflasyon artışı, yıllık enflasyon oranının artmasına yüzde 7,3 puan katkı sağladı.

Yine OECD araştırmasına göre Türkiye’de nisan ayı itibarıyla geçen yıl aynı döneme oranla enflasyon oranı yüzde 19,5 artış kaydetti.

OECD genelinde ortalama enflasyon yüzde 2,5 oranında, G7 ülkelerinde yüzde 1,8 oranında, AB ülkelerinde ise yüzde 1.9 oranında seyretti.

Arjantin yıllık yüzde 55,8 enflasyon oranıyla G20 ülkeleri içinde açık farkla ilk sırada yer aldı.