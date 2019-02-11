Nilhan Osmanoğlu'nu yakından tanıyın: Bedavaya dede anlatılmaz tarifesi...

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Cumhuriyet'i hedef alan açıklamalarıyla gündem olan Nilhan Osmanoğlu'nu yazdı. Osmanoğlu'na köşkü kiralayanın CHP'li bir isim olduğunun belirtildiği yazıda, Osmanoğlu'nun yıllar içinde yaşadığı değişime de dikkat çekildi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, son olarak İsmet İnönü'yü hedef alan sözleriyle gündem Nilhan Osmanoğlu'nu yazdı.

6 yıl önce katıldığı "Kim Milyoner Olmak İster?" adlı yarışmadan kazandığı parayla Osmanlı pazarlamacılığına başlayan Nilhan Osmanoğlu'nun yolculuğu oldukça çarpıcı.

Terkoğlu'nun yazısından bir bölüm şöyle:

60 BİN LİRA KAZANIP ÇEKİLMİŞTİ

Türkiye’ye hangi ülkeden gelen, dönen bir kişinin jetlag olması beklenmez?”

6 yıl önce “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında 7.500 lira kazandıran soruydu. Sunucu Kenan Işık, Padişah Abdülhamit’in torunu Nilhan Osmanoğlu’na sordu. Norveç’in, Japonya’dan ve ABD’den daha yakın olduğunu izleyici jokeriyle buldu.

Yarışmaya başvurduğunda hamileydi. “Kabul” telefonu gelince havalara uçtu. “Ders çalışmam lazım” diyerek oturup hazırlandı. Programa eşi ve kız kardeşiyle geldi. O dönem başı açıktı. Tesettür kıyafetleri de yoktu. Ticaretle uğraşan eşi; arkadaş çevresinde tanıştıklarını, bir yıl flört ettiklerini anlatıyordu.

Abdülhamit’in torunu, mesleği sorulduğunda “reklam yazarıyım” dedi. Doğumdan sonra işini bırakmıştı.

Kenan Işık’ın “Bir dönem Osmanlı’ya karşı ilgisizdik, şimdi nedense artmaya başladı” pasını anlamamış olacak ki “Dizilerden dolayı olsa gerek” diyerek yanıt verdi.

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“Sultan Vahdettin dahi Atatürk hakkında tek kötü kelime söyletmemişken bizim haddimize değil” diyerek haddini biliyordu.

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OSMANLI PAZARLAMACILIĞINA BAŞLADI

60 bin lirayı alarak yarışmadan çekildi. Neden devam etmedi? Yanıtı basit: Parası yoktu.

“Eğer kenarda 60 bin liram olsaydı yarışmaya devam ederdim. Riske edebileceğim bir para değildi, çekilmek durumunda kaldım” sözleriyle anlattı ekonomik durumunu.

Parayı aldı, aklından geçen iş için sermaye yaptı: Osmanlı pazarlamacılığı.

Kenan Işık ona “prenses” dediğinde, “sultan” diye düzeltmişti.

“Nilhan Sultan” adıyla marka oldu. Osmanlı tuğralı başörtüsü ve şalla başladı. Ardından işi büyüttü. “Kahvemi Abdülhamit Han fincanında içeyim” mi dediniz? 120 liralık Türk kahvesi fincanı sizi bekliyor. Metrobüste “I. Abdülmecid gibi kokayım” mı dediniz? “I. Abdülmecid parfümü” şu aralar 198 liraya indirime girdi. Eşofman takımının üstüne bir “Mecidiye nişanı takayım” mı dediniz? Şu sıralar 1.619 liradan satılıyor.

NİLHANOĞLU KÖŞKÜNÜN KİRAYALAN CHP'Lİ ÖKTEM

Cumhuriyet tartışıldıkça Osmanlıcılık palazlanıyordu. Osmanlı pazarı büyüdükçe Nilhan Sultan cebini dolduruyordu. Öyle büyüdü ki, yüz binlerce liraya bayilik dağıtmaya başladı. Tahtakale’de görünen her eşyanın Osmanlı armalısını satan Osmanoğlu, 2016’da CHP’li Şinasi Öktem’den kiraladığı Çengelköy’deki köşkü şirketinin merkezi yaptı. “Nilhan Sultan Köşkü” adını verdiği yerin bir bölümünü kafeye çevirdi.

DEDE ANLATMA TARİFESİ

Tuğralı yüzük ya da armalı kolye satarak zenginleşmek Nilhan Hanım’a yetmedi. Osmanlıcılık hülyalarını anlatan kitaplar yazıp satmaya, provokatif konuşmalar yapmaya başladı. Tesettüre girdi. Bir zamanki “bir şey diyemem”sözleri, yerini “monarşi isterim”e bıraktı. Referandumda “evet” videolarını, “dedemin mallarını isterim” takip etti.

Malum, şu günlerde İsmet İnönü’ye ettiği hakaretleri konuşuyoruz. Meğer Nilhan Hanım, bu işleri de ticarete çevirmiş.

Organizasyonlarda yer alan bir isimle konuştum. İşleyişi anlattı.

Muhafazakâr bir belediye, Abdülhamit toplantısı düzenlemek istiyorsa aklına nedense profesörler değil, Nilhan Hanım geliyor. Telefonu “Sizi birazdan asistanım arayacak” diyerek kapatıyor. Nilhan Hanım’ın asistanı, birkaç dakika sonra hesap numarası ve yüklü bir ücret teklif ediyor. Parasını yatırırsanız geliyor. Cumhuriyet kurucularına hakaret ediyor, alkış alıyor. Ödemesini yapmazsanız “bedavaya dede anlatılmaz” tarifesine takılıyorsunuz.

THY'DEN DESTEK Mİ?

Öyle ya, İnönü’ye hakaret edilen toplantı Almanya’nın Duisburg şehrinde yapılmıştı. Osmanlıcı teşkilatın düzenlediği toplantının biletleri 5 Avro’ydu. Yetmemiş olacak ki sponsorlar da vardı. Umarım, THY’nin adı salondayanlışlıkla duyurulmuştur. Umarım, 1933 yılında kurulan THY, mayasındaemeği olan Cumhuriyet liderlerine küfür etsin diye Nilhan Osmanoğlu’na kamunun parasını ödemiyordur.

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Ey muhafazakâr vatandaş, beni boşver, Şadiye Osmanoğlu’nun anılarınıoku. Padişah Abdülhamit’in, başı açık kızlarını nasıl piyanoya ve baleye teşvik ettiğini, hangi kültürle yetiştirdiğini öğren. Torununun ürettiği zevksiz “Biat et” tişörtünü giyip, Cumhuriyete hakaretleri alkışlarken kimleri zenginettiğini unutma.

Aklını kullan yeter.