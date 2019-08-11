Nijerya'da kaçırılan gemiciler Türkiye'de

13 Temmuz’da Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan 10 Türk denizci bu sabah Türkiye'ye geldi. Denizcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

13 Temmuz’da Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan ve dün kurtarılan 10 Türk denizci bu sabah Türkiye'ye geldi.

Sağlık durumları iyi olan 10 denizciye korsanların kötü davranmadığını belirtildi.

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre, pazarlık sürecinde Nijerya'ya giden avukat Selçuk Esenyel, “Onları teslim alınca hemen otelimize geldik. Kurban Bayramı’nda ailelerine kavuşacakları için çok mutluyum. Yorgunlar ama sağlık ve moralleri iyi. Korsanlar kötü davranmamış. Hatta günlük yemeklerini vermişler, yıkanmalarını sağlamışlar” dedi.

Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 13 Temmuz akşamı 18 Türk'ün bulunduğu Türk bandıralı Paksoy-I adlı kargo gemisine saldırarak 10 gemiciyi kaçırmış, kaçırılan 10 mürettebat dün serbest bırakılmıştı.

