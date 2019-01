Nihat Hatipoğlu sosyal medyaya da karıştı: DM'den yürümek çirkin, likelarınızın hesabını vereceksiniz

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, kişilerin sosyal medyada yaptığı hareketlerin hesabının 'ahirette sorulacağını' söyledi. Hatipoğlu, 'DM'den yürümenin çirkin bir hareket olduğunu' söyledi.

Sabah gazetesinden Pınar Yıldız Yüksel'e sosyal medya hakkında açıklamalarda bulunan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, "günahın sadece içki, zina ve kumar olmadığını" savunarak, "Bir şeyi beğenirken 10 kez düşünün" dedi.

Hatipoğlu, "Ahirette dudak, dil, parmaklar, her harf her satır sorgulanacak. Allah ağzımıza sus diyecek organlar konuşacak. Harama girmeyin, yanlış haber paylaşmayın, haberi araştırmadan kişi hakkında yorum yapmayın. İftirayı paylaşmış olabilirsiniz. Bunlara her beğeni atan kişi Allah katına kul hakkı ile çıkacak. Allah'ın gözünden kaçamazsınız" diye konuştu.

'DM'DEN YÜRÜMEK ÇİRKİN BİR HAREKET'

Hatipoğlu, Yüksel'in "DM'den yürüme olayı var hocam. Evli ya da bekârlar beğendikleri kadınlara özel mesaj atıyorlar. Kadınlar da erkeklere atabiliyor" sözlerine, şu yanıtı verdi:

"Çok çirkin bir hareket. Bir kadın evli ya ada bekâr, bir erkek ona âşık oldu diyelim (zıttı da olabilir). Telefonunu bulup ona bir mesaj yazıp 'Sizi seviyorum' dedi. Evli olana bunu atmaması gerekiyor. Bekâr olanı ise sevebilir, insanlar aşklarından sorgulanmaz ancak karşı taraf ben şu anda evlenmeyi düşünmüyorum dediğinde bu orada bitmeli. Ancak bu tek gecelik ilişki gibi teklifler haramdır."

'FOTOĞRAF BEĞENMEK DOĞRU DEĞİL'

Erkeğin de ölçülü giyinmesi gerektiğini söyleyen Hatipoğlu, "Göğsünün dörtte üçü açık, bütün hatlarını belli edecek şekilde giyinen erkeklerin giysisi makbul müdür? Bütün suç günah kadınlardaymış gibi haksızlık etmemeli" dedi.

Hatipoğlu, "Evli kadın ya da erkek karşı cinsten birinin güzel giyinmiş, çekici bir fotoğrafını beğenirse günaha girer mi?" sorusuna, "Beğenmesi doğru değil. Harama teşvik edecek, başka duyguların kabarmasına sebep olacak paylaşımlar da doğru değildir" yanıtını verdi.