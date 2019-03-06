Nihat Behram: Kitapçılara devrimci yazarların satılmaması için baskı yapılıyor

Şair Nihat Behram, Twitter hesabından açıklama yaparak kitabevlerine 'devrimci yazarları satmamaları' için baskı uygulandığını açıkladı.

Şair Nihat Behram, “bir takım karanlık adamlar kitapçılara özellikle devrimci yazarları satmaması” yönünde baskı uygulandığını açıkladı.

Behram, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kitabevlerine “devrimci yazarları” satmamaları için baskı uygulandığını, “kitabevlerinin sadece kâr hesabıyla hareket ettiğini” ifade etti.

Odatv'nin haberine göre şair Behram, bu duruma okurlarının tepki göstermesi gerektiğini belirterek raflarında kitaplarını bulundurmayan kitabevlerinin protesto edilmesi çağrısında bulundu.

Cansu Fırıncı da bu çağrı üzerine Twitter üzerinden Behram’ın eserlerini basan “Everest Kitap”a tepki gösterdi. Fırıncı, “Sevgili @EverestKitap pek çok 'çoksatar' yazarınızın kitaplarının reklâmı billboardları, gazete sayfalarını, eklerini, dergileri, interneti kaplarken, edebiyata Darağacında Üç Fidan'ı armağan etmiş, yaşayan en önemli yazarlarımızdan @nihatbehramoglu neden gözlerden ırak” diyerek Everest Kitap’a tepkilerini iletti.

Şair Behram, Everest Kitap’a gösterilen tepkileri Twitter hesabından paylaşırken, “Cansu Fırıncı kardeşimin bu duyarlığı/tepkisi örnek bir okur davranışıdır. Vitrinini eften püften kitapla dolduran ve karanlık adamların ‘şu yazar ve kitaplarını satma’ baskısına boyun eğenler, kitapçı ciddiyetinden, yazarına sahip çıkmayan okur da okur ciddiyetten yoksundur” ifadelerinde bulundu.