Nihat Behram 73 yaşında yollarda: Bu kavga içi il il, köy köy dolaşmaya hazırım

Komünist şair ve yazar Nihat Behram, yerel seçim çalışmaları için yollara düştü...

Komünist şair ve yazar Nihat Behram'ın da içinde olduğu Türkiye Komünist Partisi heyeti Adıyaman, Kömür'de "Aynı Gemide Değiliz" buluşmasına katıldı. TKP heyeti onlarca araçlık bir konvoy ile karşılandı.

Kömür sokaklarında konvoy halinde yapılan geçiş sırasında bölge halkının coşkusuna tanık olundu. Yapılan toplantıda Nihat Behram "mücadelenin ve doğruda durmanın önemini", Pir Sultan Abdal ve Kaygusuz Abdal şiirleriyle anlattı. 1946 doğumlu Nihat Behram “bu kavga için Anadolu’yu il il, köy köy dolaşmaya hazırım" diyor.

Nihat Behram 50. sanat yılını geçen yıl kutlamıştı. İlk şiir kitabı, "Hayatımız Üstüne Şiirler" 1972'de yayınlanan şair, "Fırtınayla Borayla Denenmiş Arkadaşlıklar", "Dövüşe Dövüşe Yürünecek", "Yine de Gülümseyerek"in de aralarında olduğu 16 şiir kitabını edebiyata kazandırdı. "Gurbet", "Lanetli Ömrün Kırlangıçları", "Kız Ali" ve "Yılmaz Güney'le Yasaklı Yıllarımız" adında 4 romanında yazarı olan Behram'ın ayrıca 3 anı ve 2 çocuk kitabı da var.

Şiir ve yazıları "Soyut", "Yordam", "Yeni Gerçek", "Halkın Dostları" gibi dergilerde yayınlanan Behram'ın kitapları birçok kez yasaklandı ve hakkında sayısız davalar açıldı. Şair en son olarak 2018 yılının Nisan ayında İbrahim Kaypakkaya'yı anlattığı "Ser Verip Sır Vermeyen Bir Yiğit" adlı kitabının yasaklanmasıyla gündeme gelmişti.

Haykır acını ey halk, başeğme haykır!

Bir yol kavşağındasın ve ancak yaraların haykırışlarla onarılır

bir yol kavşağındasın ve senin değişmen için çırpınıyor kaderin.

Kuşan anlında biriken o kara teri,sırtında şakırdayan o kırbacı

kopar soluk al,ışıldat o mazlum yüreğini ; bak korlaştı

acıların ,kozalandı ey halk, parçala şu nankör

suskunluğunu baş kaldır artık..

(Behram'ın Haykır acılarını ey halk adlı şiirinden...)

