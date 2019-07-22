NHKM’den Çanakkale Belediyesi’ne çağrı

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, bu yıl ekonomik kriz gerekçesiyle düzenlenmesi tehlikeye giren 56. Troia Festivali'nin gerçekleştirilebilmesi için tüm olanaklarını seferber etmeye hazır olduğunu duyurdu. NHKM’nin belediyeye sunduğu dilekçede, 'Çanakkale Belediyesi ile birlikte, AKP gericiliği ve sermayeden bağımsız şekilde, Çanakkale halkının aydınlanmacı sanatçılarla kol kola girdiği bir dayanışmayı sağlamak ve 56. Troia Festivali'ni bu dayanışmayla gerçekleştirmek hususunda NHKM'nin tüm olanaklarını seferber etmeye hazır olduğunu beyan ederiz' denildi.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, bu yıl ekonomik kriz gerekçesiyle düzenlenmesi tehlikeye giren 56. Troia Festivali'nin gerçekleştirilebilmesi için tüm olanaklarını seferber etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Konuya ilişkin Çanakkale Belediye Başkanlığı’na dilekçe veren NHKM’nin açıklamasında, “topluma mal olmuş, kentin kültürel yaşantısına canlılık getiren Troia Festivali'nin, AKP gericiliği ve sermayedarların sağladığı fonlarla değil dayanışmayla organize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz” denilerek belediyeye çağrıda bulunuldu.

TROİA FESTİVALİ TÜRKİYE’NİN KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNDENDİR

NHKM'nin Çanakkale Belediyesi’ne sunduğu dilekçe şöyle:

“ÇANAKKALE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA

Elli beş yıldır düzenlenen ve ekonomik kısıtlar nedeniyle geçtiğimiz haftalarda, bu sene iptal edileceği yönünde gündeme gelen Troia Festivali, kendi başına hem Çanakkale halkının hem Türkiye'nin kültürel zenginliklerinden biridir.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) olarak topluma mal olmuş, kentin kültürel yaşantısına canlılık getiren Troia Festivali'nin, AKP gericiliği ve sermayedarların sağladığı fonlarla değil dayanışmayla organize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bu bağlamda, 56. Troia Festivali için yapılacak bir dayanışma çağrısının hem toplumun büyük bir kesiminden hem de halkın yanında olan sanatçılardan destek bulacağından ve bu organizasyonun belirtilen maliyetin çok daha azı ile gerçekleştirilebileceğinden kuşkumuz yok.



Çanakkale Belediyesi ile birlikte, AKP gericiliği ve sermayeden bağımsız şekilde, Çanakkale halkının aydınlanmacı sanatçılarla kol kola girdiği bir dayanışmayı sağlamak ve 56. Troia Festivali'ni bu dayanışmayla gerçekleştirmek hususunda NHKM'nin tüm olanaklarını seferber etmeye hazır olduğunu beyan ederiz.”