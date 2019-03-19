Newroz’a gelen Fransız siyasetçiler gözaltına alındı

Diyarbakır’da düzenlenecek olan Newroz kutlamalarına katılmak üzere Türkiye'ye gelen Fransa Komünist Partisi yöneticileri gözaltına alındı. Fransız siyasetçilerin yarın sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

Diyarbakır Newroz Tertip Komitesi Diplomasi Masası tarafından düzenlenen ve 21 Mart'ta Diyarbakır'da kutlanacak olan Newroz etkinliğine Fransa Komünist Partisi yöneticileri de davet edildi.

Newroz kutlamasına katılmak üzere Türkiye'ye giriş yapan Fransa Komünist Partisi yöneticileri Sylvie Jan ve Michel Laurent İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar bölümünde gözaltına alındı.

Dün gece gözaltına alınan fransız siyasetçilerin yarın sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

Rûdaw'ın elde ettiği bilgilere göre Fransız siyasetçiler 6458 sayılı yasanın 9. maddesine göre gözaltına alındı. Kendilerine uygulanan yasa ve maddelerin Türkiyeye giriş yasağı kapsamında olduğu ifade edildi.