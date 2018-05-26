New York Times: Türkiye'nin Trump'ı çalkantılı bir dönemden geçiyor

Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman, New York Times'ta yayınlanan yazısında, "Türkiye'nin Trump'ı çalkantılı bir dönemden geçiyor" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında çok sayıda benzerlik olduğu değerlendirmesinde bulunan Nobel ödüllü ABD'li ekonomist Paul Krugman, New York Times gazetesinde kaleme aldığı yazıda, "Türkiye'de yaşanan bazı şeylerin ABD'de olabileceklerin bir ön izlemesi niteliği taşıdığını" yazdı.

Krugman, her iki ismin de uzmanlaşmayı "hor gördüğünü", etraflarını "cahillikleri ve tuhaf görüşleriyle tanınan kişilerle" doldurduklarını ifade ederek, "liderlik kalitesinin ise kriz anlarında birdenbire önem kazandığını" belirtti.

City University of New York'ta öğretim üyeliği yapan Krugman, özellikle likidite sorunları, döviz krizleri ve uluslararası ekonomi alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Krugman'ın New York Times'da yayınlanan "Türkiye'nin Trump'ı çalkantılı bir dönemden geçiyor" başlıklı yazısından satır başları şöyle: