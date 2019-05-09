Nevşehir Belediye Başkanı'ndan İmamoğlu'na destek olan sanatçılara: En ufak programda sahne alamayacaklar

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 'Herşey çok güzel olacak' mesajı paylaşan sanatçılar için 'En ufak bir programda sahne alamayacaklarını Nevşehir Belediye Başkanı olarak tamamen 'kanaat özgürlüğüm' çerçevesinde ilan ediyorum' dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından 'Herşey çok güzel olacak' mesajı paylaşan sanatçılar için "En ufak bir programda sahne alamayacaklarını Nevşehir Belediye Başkanı olarak tamamen 'kanaat özgürlüğüm' çerçevesinde ilan ediyorum" dedi.

Arı, Twitter'dan yaptığı açıklamada YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından 'Herşey çok güzel olacak' mesajı paylaşan sanatçıların 'vandallığa destek olduğunu' söyledi.

'BERKİNLERİ HER DURUMDA ANIP...'

Arı, bu sanatçılardan "Milletimizin milli ve manevi değerleriyle sorun yaşayan, Gezide çapulcularla bir ve beraber olanlar fakat YSK kararının hemen ardından aniden aslan kesilenler"sözleriyle bahsettiği tweetinde şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin milli ve manevi değerleriyle sorun yaşayan, yeri geldiğinde terör örgütü propagandası yapan 15 Temmuz hain gecesinde ortalara çıkamamış, Berkinleri her durumda anıp da Yasinleri Erenleri asla anmayan, gezide çapulcularla bir ve beraber olarak vandallığa destek olan ve ülkenin bekası söz konusu olduğunda devamlı kaçak güreşmiş fakat YSK kararının hemen ardından aniden aslan kesilen Kendilerini sanatçı olarak addedip 'milli ve manevi toplum öncülüğü' rollerini hiçe sayan 'şahısların' bu dakikadan itibaren şehrimde tarafımızdan düzenlenecek olan en ufak dahi olsa bir programda sahne alamayacaklarını Nevşehir Belediye Başkanı olarak tamamen 'kanaat özgürlüğüm' çerçevesinde ilan ediyorum"