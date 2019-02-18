'Netflix Recep İvedik 6'ya 3.5 milyon avro teklif etti'

Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler Sazan Sarmalı adlı filmini sinemalarda gösterime girmesinden kısa süre sonra yayımlamaya başlayan Netflix'in Recep İvedik 6'ya da talip olduğu, filmi göstermek için 3.5 milyon avro teklif ettiği ileri sürüldü. Sinema salonları sahipleri ise bu tür adımlara karşı önlem almaya hazırlanıyor. Bundan sonra sinemada gösterimine giren filmlere 8 ay boyunca TV yasağı konulacak, kabul etmeyen filmler gösterime girmeyecek.

Yılmaz Erdoğan'ın sinemalarda gösterimi devam eden Organize İşler Sazan Sarmalı filminin Netflix üzerinden yayınlanması tartışma yaratırken, yeni bir iddia gündeme geldi.

İddiaya göre Netflix şimdi de Recep İvedik 6'ya talip oldu. NTV'de yer alan habere göre, Şahan Gökbakar'ın bu ay vizyona girmesi beklenen filmi için 3.5 milyon avro teklif edildiği konuşuluyor. 38 yaşındaki yapımcı ve oyuncu ise konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.

Cem Yılmaz "Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler Sazan Sarmalı filminin Netflix'e satılması hakkında, "Benim de haberim yoktu, ben de görünce şaşırdım. Benim filmlerim sinemalarda gösterime girecek" dedi.

YILMAZ ERDOĞAN'A DAVA

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyeleri, 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filmini Netflix’te yayınlatan BKM ve dağıtımcısı CJ Entertainment’a karşı hukuki süreç başlatma kararı almıştı.

SİSAY üyelerinin "Organize İşler: Sazan Sarmalı" olayından sonra aldıkları kararlardan biri, "Gösterim başlangıcından itibaren 8 ay süre ile pay TV yasağı" şartı koymak olmuştu. Sinemacılar, bu şartı kabul etmeyen yapımcının filmini almayacak.