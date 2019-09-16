Neslican Tay, yoğun bakıma kaldırıldı

Kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan ve daha önce üç kez yendiği kansere dördüncü kez yakalanan Neslican Tay (21) yoğun bakıma kaldırıldı.

Kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan Neslican Tay (21), dün akşam saatlerinde yoğun bakıma kaldırıldı.

Daha önce 3 kez yendiği kansere dördüncü kez yakalanan Tay, "3 kere yendim 4. de yolda ben de kendime ve iyileşeceğime çok inanıyorum" demişti.

Neslican için kan bağışı çağrısı yapılırken, yardım etmek isteyenler sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

Öte yandan Tay'ın tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, “Neslican Tay için değerli hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek” denildi.