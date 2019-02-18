Necla Zarakol gözaltına alındı

Fethullah Gülen cemaati soruşturması kapsamında halkla ilişkiler uzmanı Necla Zarakol ve Hergüner Özeke Bilgen Avukatlık Ortaklığı yönetici avukatı Hamdi Tolga Danışman gözaltına alındı.

Fethullah Gülen cemaati soruşturması kapsamında Bora Jet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın "sağ kolu" olduğu belirtilen Zahide Üner, yurt dışına kaçmak isterken Muğla'da yakalanmış daha sonra İstanbul'a getirilmişti. Soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Soruşturmada Üner’den sonra Türkiye’nin tanınmış hukuk bürolarından olan Hergüner-Özeke-Bilgen Avukatlık Bürosunun yönetici ortağı Tolga Danışman gözaltına alındı.

Danışman'dan sonra, gözaltına alınan üçüncü isim ide Zarakol Halka İlişkiler’in patronu Necla Zarakol oldu. Zarakol, cuma akşamı geç saatlerde yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin sorgu işlemine bugün başlanacağı belirtiliyor.

Bora Jet’in eski sahibi Ayaslı, yurt dışından Türkiye’ye yabancı yatırımcı çeken SBK Holding’e yönelik “kumpas” yapmakla suçlanıyor. Polisin iddiasına göre bu sürecin aktörler arasında Zahide Üner, Tolga Danışman ve Necla Zarakol da yer alıyor.

YURTDIŞINA KAÇARKEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bora Jet'in eski mali işler sorumlusu olduğu belirtilen Zahide Üner, şirketin eski sahibi Yalçın Ayaslı ve firari eski emniyet müdürü Osman Karakuş ile birlikte aynı "FETÖ" soruşturmasının şüphelileri arasında yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı konulan Zahide Üner'in, İstanbul'dan Dalaman'a geleceği bilgisi üzerine operasyon düzenlenmişti. Dalaman Havalimanı'nda tedbir alan İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Üner'in üst aramasında sahte kimlik, yaklaşık 100 bin lira, çok sayıda flashdisk ve doküman ele geçirilmişti.