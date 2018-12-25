Ne yapacaklarını şaşırdılar: Yeni adı 'Milli Seferlik Hareketi'

Paramiliter güç olduğu iddiasının ardından kapanan ‘Halk Özel Harekat‘ın (HÖH) kurucusu Fatih Kaya, bu kez de ‘Milli Seferberlik Hareketi Platformu’nu kurdu. Platformun amacı cumhurbaşkanı ve devlet yöneticilerine karşı hukuksuz algıların karşısında durmak.

"Paramiliter güç olduğu" eleştirilerinin ardından kapatılan "Halk Özel Harekatı" (HÖH) Başkanı Fatih Kaya, şimdi de platform kurup "Cumhurbaşkanı" adına seferberlik ilan etti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından "darbelere karşı halk hareketi olma" iddiasıyla kurulan HÖH, üyelerinin askeri kamuflajlı fotoğrafları ve ekip otosu gibi boyanmış otomobilleriyle tepki çekmişti. Paramiliter güç oluşturulduğu iddiasının ardından İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı teftiş sonrası HÖH’ün başkanı Fatih Kaya 46 şubesiyle birlikte örgütü feshettiklerini açıklamıştı.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre Kaya, bu kez de "Milli Seferberlik Hareketi Platformu"nu kurdu.

"Türkiye’ye açılan ekonomik savaşa karşı 81 milyon tek yürek olmak" sloganıyla yola çıkan platformun internet sitesinde şöyle deniyor: “Cumhurbaşkanına, bakanlarına, milletvekiline, valisine, bürokratına, komutanına, müdürüne, amirine, esnafına, memuruna, yazarına, sporcusuna, sanatçısına, gazetecisi-yazarına, polisine, askerine yapılacak hukuksuz algıların karşısında tek vücut olarak korkusuzca durmak.”

Kaya, 24 Haziran’da AKP’ye milletvekili adaylığı için başvurmuş ancak kabul görmemişti.