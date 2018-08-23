İzmir’in Çeşme ilçesinde nüfus 25 kat arttı, otellerde yer kalmadı. Çeşme otellerinden 'gelmeyin' çağrısı yapıldı.

İzmir Çeşme'de bayram dolayısıyla neredeyse kalacak yer kalmadı.

Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, misafirlere ev sahibi olarak "Gelmeyin" demenin çok zor olduğunu belirterek gelenlerin açıkta kalacağını, yatacak yer bulamayacağını belirtti. Demir, daha ekonomik bir tatil için "Ne olur gelmeyin, eylül ayında gelin" dedi.

Demir, doluluğun yüzde 100 olduğunu belirterek, "81 ilden plaka görüyoruz. Artık gurbetçilerimiz de Çeşme’ye geliyor. Sezonda yüzde 40 gurbetçilerle dolduk bu bayramda da devam etti" dedi.