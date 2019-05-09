Nazlı Ilıcak'tan 'Türkiye İttifakı' mektubu: Samimiyetine inanmayı tercih ediyorum

Cemaat'in medya yapılanması davası kapsamında tutuklu bulunan Nazlı Ilıcak bir mektup kaleme alırken, Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, mektuba köşesinde yer verdi.

Mektubu kendisine Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Basın Koordinatörü Beril Eski'nin gönderdiğini belirten Uğur, "Nazlı Ilıcak’ınki diğerlerinden farklı, bildik klişelerden, sloganlardan uzak bir mektuptu" diyerek köşesinde aynen yer verdi.

Mektup şu şekilde:

Türkiye iyi ise ben de iyiyim

Artık Türkiye’nin barışa ve huzura ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye ittifakı” söylemi, bu yolu açabilir.

Ben, bu çağrıya, bu çağrının samimiyetine inanmayı tercih ediyorum.

Ayrıca, Adalet Bakanlığında reform çalışmaları yapıldığını duyuyoruz. Bakanlık, karşı görüşteki birçok gazetecinin fikrini de almış. Özellikle terör tanımının, keyfîlik ve aşırılığa son verecek şekilde yeniden yapılması, kapsamının daraltılması gerekiyor.

Üzüldüğüm bir noktayı da belirteyim. Muhalif çizgide bulunan birçok gazeteci, sadece kendilerine yakın gördüklerini savunuyor; sempati duymadıkları ya da tanımadıkları isimlere karşı duyarsızlar. Ben buna “kendine demokrat” diyorum. Ucu kendine ya da grubuna dokunduğunda feryat ediyor.

Özetle herkesin öz eleştiriye ihtiyacı var. Ben cezaevinde kendi muhasebemi yaptım.

“Türkiye ittifakı” söylemini önemli buluyorum. Çünkü Türkiye iyi olunca hepimiz iyi olacağız.

Tek vatanımız var: Türkiye.

Tek çare: Hukukun üstünlüğü, bütün kurum ve kurallarıyla işleyen bir demokrasi.

