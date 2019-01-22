Nazlı Ilıcak'a 5 yıl 10 ay hapis cezası

Nazlı Ilıcak, “Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ilıcak, Genelkurmay kayıtlarından çıkarılarak imha edildiği tespit edilen gizli belgeyi 2 Ocak 2015'te Bugün Gazetesi'nde yayımladığı gerekçesiyle suçlanıyordu.
'ANAYASAYI İHLAL' SUÇUNDAN MÜEBBET ALMIŞTI
Ilıcak aynı zamanda "FETÖ’nün medya yapılanmasına" ilişkin davada yargılanıyor.
Nazlı Ilıcak “Anayasayı ihlal” suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.