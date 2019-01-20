Nâzım Hikmet'in Taranta Babu'su Kadıköy NHKM'de sahneleniyor

Nâzım Hikmet'in eserinden tiyatro sahnesine uyarlanan Taranta Babu 22 Ocak Salı 20.30'da Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Nâzım Hikmet doğumunun 117. Yılında değişik etkinliklerle anılmaya devam ediyor. Oyun Sandalı'nın Nâzım Hikmet'in eserinden tiyatro sahnesine uyarladığı Taranta Babu 'faşizme inat' 22 Ocak Salı 20.30'da Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Mussolini İtalyası'nda geçen oyun günümüz Türkiyesi'nde de çok şey anlatıyor. Oyunun kurgusu gereği Taranta Babu'ya yazılan mektuplar seyirciye emanet ediliyor. Seyircilerden 13'ü oyunun bitiminde Taranta Babu'ya yazılan mektuplarla salondan ayrılıyor. Böylelikle faşizmin elinden kaçırılan mektuplar seyirciye emanet ediliyor. Oyunda seyirciyi iki ayrı sürpriz daha bekliyor!