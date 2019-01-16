Nâzım Hikmet 117'nci yaşında Ankara'da anıldı

Nâzım Hikmet'in 117'nci yaşı Ankara NHKM'de gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı.

Komünist şair Nâzım Hikmet'in 117'nci yaşı dolayıyla Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte NHKM Tiyatro Topluluğu, "Bu Türkü Diyor Ki, Dövüşmek" başlıklı bir gösteri sergiledi.

Özgün bir dramaturjiye sahip gösteride örgütlü bir işçinin hayata dair umutsuzlukları artan bir öğrenciyi Nâzım’ın dizelerini örnek göstererek mücadeleye davet etmesi ve gencin bu kurgu içinde dönüşmesi süreci Nâzım Hikmet’in şiirleri, tiyatral bir performans ve müzik desteği ile izleyicilerle buluştu.