Nâzım Çanakkale'de anıldı

Komünist şair Nâzım Hikmet, 59. yıldönümünde Nâzım Hikmet Kültür Merkezi tarafından düzenlenen 'Şiirlerle Şarkılarla Nâzım Hikmet' adlı etkinlikle anıldı. Etkinlikte Haziran Direnişi'nde yaşamını yitirenler selamlandı.

Nâzım Hikmet, 59. ölüm yıl dönümünde Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) tarafından düzenlenen "Şiirlerle Şarkılarla Nazım Hikmet" etkinliği ile anıldı.

Çanakkale'de düzenlenen etkinlik dün saat 21.00'de Truva Atı yanında bulunan Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'nda gerçekleşti.

Nâzım Hikmet anması, Nâzım şiirleri ve şiirlerinden bestelenmiş şarkılarla birlikte Nâzım'ın yaşam öyküsü, Kuvayi Milliye yılları, 2. Dünya Savaşı dönemi, Türkiye'nin emperyalizme teslimi ve Nâzım ile işçi sınıfı bölümlerinden oluştu.

Açılış konuşmasında "Nazım Hikmet yalnızca bir şairin yaşam serüveni olmasından çok daha öte bir anlam taşıyor. Nazım'ın 61 yıllık yaşamı Türkiye ve dünya tarihinin; savaşlarla ve devrimlerle, acılarla ve umutlarla geçen 20. yüzyılın ilk yarısının en canlı tanıklığıdır. Onun şiiri yattığı hapishanelerdeki mahkumlara gün ışığı, direnen işçilere yollanan bir selam, faşizme karşı mücadele edenlere umut, Afrika'nın sömürgeleştirilen halklarına ise bir dost eli olmuştur. Nazım'ın sesi bu topraklardan tüm dünyaya yayılan bir sesti; bu ses eşitliğin ve özgürlüğün, gündüzlerinde sömürülmeyen; gecelerinde aç yatılmayan günlere özlemin sesiydi" denildi. Etkinlik, müzik dinletisi, şiirler ve konuşmalarla devam etti.

YKY'E TEPKİ

Yapı Kredi Yayınları'nın basımını yaptığı "Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim" romanına uygulamış olduğu sansüre soL HD tarafından hazırlanan video ile tepki gösterildi.

GEZİ DİRENİŞİ SELAMLANDI

Etkinlikte altıncı yıldönümü olması vesilesiyle Gezi Parkı'nda direnenlere selam yollandı. Gezi Direnişi sırasında yitirilenler için "Mağusa Limanı" seslendirildi.

Son olarak kapanış konuşmasında "Nazım Hikmet sadece Türkiye’de değil, dünyada bir aydın neslin sözcülüğünü üstlendi. Sosyalizme inancını hiç kaybetmedi, partili kimliğini daima gururla ve yüreklilikle taşımayı tercih etti. Örgütlü olmaya son derece inandı. Haziran’ın yıl dönümündeyiz ve biz çok iyi biliyoruz ki Haziran, geçmişten bugüne kadar getirdiğimiz mücadelelerin somutlaşarak görünürleştiği bir direnişti. Bu direniş içinde Nazım Hikmet de var. Bu direnişte pay sahibi oldu. Yobazların yarattığı karanlığa karşı biriktirdiğimiz tarihsel bir süreç oldu ve bu mücadele sürecek. Nazım’la aynı safta olmaya geldiniz. Ne mutlu hepimize ki umudu hep birlikte yükselttik ve daha da yükselteceğiz. Nazım Hikmet Kültür Merkezi olarak emeği geçen herkese, Çanakkale Belediyesine ve katılanlara teşekkür ederiz" denildi.

