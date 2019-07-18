NATO'dan 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Türkiye'nin NATO'ya katkısı ve NATO'nun Türkiye ile iş birliği, F-35'lerden çok daha derin ve kapsamlıdır. S-400 meselesini küçümsemiyorum ancak bir NATO müttefiki olarak Türkiye S-400'lerden çok daha fazlasıdır' dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, S-400 ve F-35 krizi sonrası Türkiye'nin NATO'dan çıkartılıp çıkartılmayacağı konusunda bir açıklamada bulundu. Türkiye'nin NATO'ya katkısı ve NATO'nun Türkiye ile işbirliğinin, F-35'lerden çok daha derin ve kapsamlı olduğunu belirten Stoltenberg, "S-400 meselesini küçümsemiyorum ancak bir NATO müttefiki olarak Türkiye S-400'lerden çok daha fazlasıdır. Türkiye NATO'nun hava savunma sisteminin entegre bir parçasıydı, öyle olmaya da devam edecek. Ancak geldiğimiz noktadan dolayı endişeliyim çünkü Türkiye artık F-35 programının bir parçası olmayacak" dedi.